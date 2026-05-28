世界を股にかける、笑顔のガチ勢ポケGOトラベラー『shino game』をご紹介します。

世界を股にかける、笑顔のガチ勢ポケGOトラベラー『shino game』

今週のピックアップ

『トラブルも…？この為にソウルに来たんだよ！シティサファリ2日目！【ポケモンGO】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

shinoさん：「私は福島県出身で、ポケモンGOのYouTube動画を投稿しております『shino』と申します」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

shinoさん：「きっかけは仕事の部署異動がありまして、前の部署よりも時間ができたのでYouTubeを始めてみた、というのがきっかけです。今は非公開にしているんですけど、最初はゲームセンターのゲームを映して動画を投稿しているだけだったんです。その時、ドラクエウォークのベータ版の抽選に当たりまして、配信をしたところ、ゲームセンターでの動画よりも伸びたので投稿を続けていたという形です。

ただ、ベータ版なので遊べる期限があったんですね。その時にできた視聴者さんに『何かおすすめのゲームないですか？』と聞いたところ、ポケモンGOをおすすめしていただいたんです。元々小さい頃からポケモンはやってたので、ポケモンGOの配信をしようと思い、動画投稿を始めました」

――おすすめの動画は何ですか？

shinoさん：「私が皆さんにおすすめしたい動画は、2023年の10月に開催された『Pokémon GO City Safari：ソウル』の様子をお届けした動画になります。このイベントでは、私が好きな『オタチ』というジョウト地方のポケモンがイベント対象になっていました。その時期にちょうどポケモンGOでマスターボールが新実装されまして、『初めてマスターボールを受け取って使うんだったら、自分が好きなポケモンに使いたいな』と思い参加しました。

今もあるんですけど、当時、自動でポケストップのアイテムを回収したり、ポケモンを捕まえたりしてくれる『Pokémon GO Plus +』という外部デバイスがありまして。ちょうどイベント最中のご飯を食べている時に、それをオンにしていたんですね。そうしたらなんと、オタチの色違いが捕まってしまったんです。色違いというのはなかなか出会えないポケモンで、マスターボールを使いたかったのにそこで運を使ってしまってショックを受けたんです。ですが、またもう一度その動画内で色違いのオタチと出会えて、無事にマスターボールで捕獲することができました。

マスターボールというのはとても貴重なアイテムで、一般的にはガラル三鳥などのレアなポケモンに使われることが多いんですけれども『推しのポケモンに使う』という楽しみ方もあるということを伝えられた動画になっているんじゃないかなと思っています。その後、同じくマスターボールで捕まえた色違いのオタチ同士で交換をするという思い出深い出来事もあったので、それがおすすめです。特にもう無我夢中でオタチを追いかけていたので、とにかく『オタチ、オタチ、オタチ』という感じで、考えていることはそれしかなかったですね」

トラブルも…？この為にソウルに来たんだよ！シティサファリ2日目！【ポケモンGO】

https://www.youtube.com/watch?v=g570hBQCvMk



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

shinoさん：「この度は貴重なお時間を割いてお話を聞いてくださって、見てくださってありがとうございました。これからも推しポケモンであるオタチへの愛だったり、ポケモンやポケモンGOへの愛を大切にしながら、動画を通して皆さんと共感をして一緒に楽しんでいけたらなと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします」

推しポケモンへの深い愛とともに、世界中を駆け巡り、ポケモンGOを全力で楽しむ姿と共感を発信し続ける『shino game』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『shino game』

https://www.youtube.com/@shinogame

Xのアカウント『Shino』

https://x.com/Shinooo1234

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島