なか卯（東京都港区）が展開する丼・うどんチェーン「なか卯」の新商品「紀州南高梅おろしうどん」が5月27日午前11時に販売スタートします。

【えー！】おいしそう！ “豪華”新メニュー！ オクラ＆かつお節トッピングも！

期間限定販売の新商品は、大粒で肉厚な和歌山県産・紀州南高梅の梅干しを“ドーン”とまるごと1粒のせた一杯。爽やかな酸味が特長の梅だれと、こだわりのしょうゆだれを合わせるて、味に奥行きとキレをプラス。たれに絡んだ大根おろしと、口に含んだ瞬間広がる梅本来の甘酸っぱさと上品な香りが味わえます。

同商品のほか、かつお節とオクラをトッピングした「かつお節オクラ梅おろしうどん」も登場します。また、両商品のそばも販売されます。

価格は、「紀州南高梅おろしうどん」並が620円（以下、税込み）、「かつお節オクラ梅おろしうどん」並が720円、「紀州南高梅おろしそば」並が720円、「かつお節オクラ梅おろしそば」並が820円になっています。

20日に同商品の発売が発表されるとSNSでは「おいしそう！」「食べるしかないじゃん」「食べに行かねば」「暑い季節にぴったり」といった声が上がっていました。