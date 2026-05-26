「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より「サーカス」が商品化【#生配信30ML】パルスシールドを含めたオプションパーツセットも登場
BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER サーカス」を発表した。
ゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」にてチャティ・スティックが駆る「サーカス」を30MMフォーマットで立体化。タンク脚に各種武装が再現され、緻密な造形となっている。発売は11月を予定し、価格は4,180円。
また、「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 08」も商品化決定。各種武装に加え、パルスシールドはPETシートで展開状態を再現できる。発売は11月を予定し、価格は2,035円。【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
【#30MM 新商品公開📣】- 30 MINUTES MISSIONS公式SNS (@30mmissions) May 26, 2026
11月発売予定
30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER サーカス
シリーズのキーコンセプト「シンプル組み立て」「カスタム遊び」のもと、
チャティ・スティックが操る「サーカス」が登場！#30ML #プラモデル pic.twitter.com/ufHidchSAO
【#30MM 新商品公開📣】- 30 MINUTES MISSIONS公式SNS (@30mmissions) May 26, 2026
11月発売予定
30MM オプションパーツセット
ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON WEAPON SET 08
シリーズのキーコンセプト「シンプル組み立て」「カスタム遊び」のもと、
特徴的なパルスシールドを含めた武器群をセットで商品化✨#30ML #プラモデル pic.twitter.com/DTBXCzdzKN
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