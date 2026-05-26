【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信

　BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER サーカス」を発表した。

　ゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」にてチャティ・スティックが駆る「サーカス」を30MMフォーマットで立体化。タンク脚に各種武装が再現され、緻密な造形となっている。発売は11月を予定し、価格は4,180円。

　また、「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 08」も商品化決定。各種武装に加え、パルスシールドはPETシートで展開状態を再現できる。発売は11月を予定し、価格は2,035円。

【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

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