道に迷う高齢男性を発見し保護したとして、新潟市内の中学生に感謝状が贈られました。



江南警察署の曽我署長から表彰を受けたのは、新潟市立曽野木中学校の1年生7人です。4月10日の下校中に、生徒1人が学校付近の交差点で雨に濡れながらたたずんでいる高齢男性を発見。その様子を心配に思い、周りの生徒が積極的に声掛けし教員に引き継ぎました。



この対応が高齢男性の安全を確保し、重大事故の発生を未然に防ぐことができたということです。



■曽野木中1年生 小竹紗由さん

「『大丈夫ですか』と声をかけたら『寒くて死にそうだ』と言っていたので、みんなに声をかけて協力して助けられた。」



■曽野木中1年生 中野空星さん

「人の命を救うことができてうれしかった。」



男性は警察官から家族のもとに引き渡され、ケガなどは無かったということです。