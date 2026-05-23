海外暮らしであえて家に“玄関”をつくったメリットを紹介します。教えてくれたのは、50代で旅暮らしをしているRitaさん。スペイン留学3年を経て、ジョージアに7か月、現在はタイを拠点に暮らしています。海外と日本の文化の違いについて、また、快適に暮らす工夫を伺いました。

海外の家には「玄関」がない

3か国に暮らして気づいたことは、どの国も、家の入口はとてもシンプルだということ。ドアをあけたら、すぐにリビング。“外と内を切り替える場所”がありません。

【写真】海外の寝室グッズ売り場

日本では、玄関は“ちゃんとしてる自分”を保つ場所でもある気がします。

「ただいま」と同時に玄関で靴をそろえ、スリッパに履き替える。宅配便の人が来たら、あわてて脱ぎっぱなしの靴を端に寄せて整える。雨の日は濡れた傘を気にしながら、外についた水滴を払って家に入ります。

靴を脱ぐことで、気持ちをきり替え、「外モード」から「家モード」にきり変わる。そんな場所です。

でも海外では、家の中と外の境界線がもっと曖昧に思えます。

玄関だけではありません。ベランダやテラスが生活空間につながっていて、暮らしが外に開かれている感覚もあります。

とくにスペインでは、夜遅くまで外でおしゃべりを楽しみ、タイでは屋台や市場が暮らしの延長線上にあります。日本人が「家の中」に求める安心感を、海外の人たちは街やテラスや人との距離感の中にもっているようにも思えます。

日本人は海外でも「それっぽい玄関」をがんばってつくる

ところが、そんな暮らしのなかでも、日本人としては、どうしても日本の“玄関”をつくりたくなってしまうんです。

私に限らず、日本人の住宅にお邪魔すると、不思議なくらいみんな“玄関”をもっています。

ドアをあけたらすぐにリビングが見える間取りなのに、棚やラックでゆるく空間を仕切っていたり、小さなマットを敷いて「ここで靴を脱ぎます」といった雰囲気を出していたり。

鏡や観葉植物を置いて、“玄関”の雰囲気をつくっている家もありました。そもそも玄関として設計されていない間取りなのに、靴を置く場所をちゃんと決め、外と家の中を分けようとしてしまうのです。

私自身も引っ越すたびに考えるのは、「そうだ靴を置く場所をつくらなくては」ということ。マットを敷き、スリッパ代わりになるものを探す。海外にいるのに、結局いつも日本の暮らしを再現しようとしている自分がいます。

おそらく日本人は、空間を整えることで気持ちも整えているのかもしれません。部屋の中に小さな境界をつくることで、「ここからは安心していい場所」と、自分に言い聞かせているのでしょうか。

他人の家では土足なのに、自分の家だけスリッパ問題

さらに不思議なのが、海外の土足文化に対する自分の感覚です。

海外で友人の家に行けば、普通に土足で過ごしています。ソファに座って、おしゃべりして、ごはんを食べて、そのまま帰る。

最初は抵抗があったはずなのに、人の家だと意外と慣れてしまうのです。それなのに、自分の家だけはなぜか違う。ドアをあけた瞬間、「あ、靴を脱ぎたい」と思ってしまう。なんの決まりもないのに、自然とスリッパに履き替えたくなるのです。

考えてみると、日本人にとって床は特別な場所かもしれません。

床に座る。ゴロンと寝転ぶ。洗濯物をたたむ。布団を敷いて眠る。つまり、日本人は、床そのものを生活空間として使っています。だからこそ、床を清潔に保ちたいし、外の汚れを持ち込みたくない。そして安心してくつろぎたい、という感覚があるように思います。

海外ではソファ中心の暮らしが多く、床に直接座ることはほとんどありません。そのため靴のままでも、日本ほど気になりません。同じ家でも、くつろぎ方が違い、玄関にそこまで意味をもっていないのかもしれません。

海外の友人を家に招いてびっくり

おもしろいのは、海外の友人も、日本文化を意識してくれることがあることです。

以前、家に遊びに来たときのこと。まだドアもあけきっていないうちから、なんと玄関の外で靴を脱ぎ始めたのです。「日本人の家だから、脱ぐんでしょ？」と。

「えっ、そこで！？」と私のほうがびっくりしました。「大丈夫、大丈夫！ 入って入って！」と言ったのですが、日本の“玄関”のイメージが強いようで、とても遠慮がちでした。

●国ごとに異なる履き替え文化

また、日本の家ではスリッパを置く機会が多いです。来客用、トイレ用、ベランダ用、お風呂掃除用…と、用途別にあることを話すと、とても驚かれます。

「全部別？」「なんのため？」「トイレ専用？」と質問攻めです。しかも、「じゃあ家族は同じスリッパを共有するの？」と聞かれて、逆にこちらが答えに困ります。

たしかに改めて考えると、日本人の“履き替え文化”は、かなり細かいのかもしれません。でもその細かさの中には、清潔にしたいだけではなく、場面ごとに気持ちをきり替える感覚がある気がします。

一方で、海外でもスリッパ売場を見かけることがあります。どの国でもリラックス用のルームシューズを履く人はいるようで、ふわふわしたルームシューズやサンダルは普通に売られています。

ただ、日本のように“玄関で履き替えるため”というより、リラックスするアイテム感覚で使っている人が多いようです。同じスリッパでも、その意味は少し違うように思います。

ちなみにタイにも、“ここで靴を脱ぐ”という感覚がある場所があります。日本ほど厳密ではないようですが、マッサージ店や寺院などで、入口の外に靴棚や靴置き場が設けられているのをよく見かけます。

実際、私の部屋に修繕に来てくれた工事の人や管理人さんも、ドアの外で静かに靴を脱ぎ、靴下のまま部屋に入ってきました。

靴を脱ぐことは、安心して休めること

海外に出て暮らしてみると、日本にいた頃には当たり前すぎて気づかなかったことが、急にはっきりと見えてきます。玄関やスリッパも、そのひとつでした。

日本人は、「靴を脱ぐ」という行為に、思っている以上にたくさんの意味を込めているのかもしれません。清潔でいたい。きちんとしていたい。外の疲れを持ち込みたくない。

そしてなにより、玄関で靴を脱ぐことで「ここからは安心して休んでいい」と、自分をほっとさせたい。そんな空気がつまっているのだと思います。

国が変わると、「心地よさ」の形も変わります。それでも私は、たぶんこれからも海外で“玄関”をつくってしまい、段差もないのにマットを敷いて、靴をそろえるのだと思います。