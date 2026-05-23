2児の母・宮城舞「鍋のセレクトミスってる」ギリギリまで入った手作りミートソース公開「綺麗な赤」「溢れそうになるのあるある」
【モデルプレス＝2026/05/23】モデルの宮城舞が5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】38歳2児の母モデル「鍋のセレクトミスってる」ギリギリまで入った手作りミートソース
宮城は「今夜はミートソース」とつづり、夕食のショットを公開。鍋のふちギリギリまで入っているミートソースにヘラが入っている様子を投稿し「鍋のセレクトミスってる」と記している。
この投稿にファンからは「綺麗な赤のミートソース」「手作りミートソースすごすぎる」「どんな料理にしても合いそう」「食べたい」「本格的なミートソース真似したい！」「溢れそうになるのあるある」などといった声が寄せられている。
宮城は2018年2月に一般男性との入籍、妊娠9ヶ月を発表。同年3月に第1子男児、2021年11月に第2子女児を出産。2025年1月1日に離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳2児の母モデル「鍋のセレクトミスってる」ギリギリまで入った手作りミートソース
◆宮城舞、手作りミートソース披露
宮城は「今夜はミートソース」とつづり、夕食のショットを公開。鍋のふちギリギリまで入っているミートソースにヘラが入っている様子を投稿し「鍋のセレクトミスってる」と記している。
◆宮城舞の投稿が話題
この投稿にファンからは「綺麗な赤のミートソース」「手作りミートソースすごすぎる」「どんな料理にしても合いそう」「食べたい」「本格的なミートソース真似したい！」「溢れそうになるのあるある」などといった声が寄せられている。
宮城は2018年2月に一般男性との入籍、妊娠9ヶ月を発表。同年3月に第1子男児、2021年11月に第2子女児を出産。2025年1月1日に離婚を発表した。（modelpress編集部）
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