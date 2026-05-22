【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 5月22日〜6月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

オフラインでの出会いに期待できそう

フリーの人は、SNSやマッチングアプリが出会いの宝庫！誰かひとりと親密な関係になるより、手広くいろいろなタイプとつながっておくのがよさそう。

カップルは、会っているときの会話の内容にこだわってみて！

なかなか聞けなかったことや、話せずにいたことを話題にする本音トークが、2人の愛を深めます。