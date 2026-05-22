【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 5月22日〜6月22日の運勢は？

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話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

オフラインでの出会いに期待できそう

フリーの人は、SNSやマッチングアプリが出会いの宝庫！誰かひとりと親密な関係になるより、手広くいろいろなタイプとつながっておくのがよさそう。

カップルは、会っているときの会話の内容にこだわってみて！

なかなか聞けなかったことや、話せずにいたことを話題にする本音トークが、2人の愛を深めます。

今月のLOVEラッキーデー

6/10、6/19

全体運もチェック！

選択肢や可能性を少しでも広げていきたい活動期！気になることがあったらリサーチ＆即行動が鉄則。プチ旅行や気になるイベントなど、積極的に参加してみて。新しい勉強や習い事を始めるのにもいいタイミング。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni

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