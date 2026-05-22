人気絵本の世界を体感できる展覧会が、新潟市の美術館で5月23日(土)から始まります。



新潟市秋葉区の新津美術館で開かれる『おでかけ！絵本ミュージアム』。会場には、世代を超えて愛される7つの絵本の世界が広がります。



■柏百花記者

「こちらは、『はじめてのおつかい』のコーナーです。物語の世界に入り込んで主人公のようにおつかいに来た気分が味わえます。」



『からすのパンやさん』のコーナーでは、絵本に登場するパンがリアルに再現。からすたちに混じってパンをこねる体験もできます。さらに、『ともだちや』などの原画も展示され、絵本の世界観が間近に感じられます。



■プロデューサー 高宮由美子さん

「大好きな絵本をあらためて読んだり・新しい絵本に出会ったり、そうしたことを通して親子で感動の時間や共有する時間を楽しんでほしい。」



『おでかけ！絵本ミュージアム』は、新津美術館で5月23日(土)～8月30日(日)までの開催です。