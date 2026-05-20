シンガーソングライター・Nakamura Hakが、FACTやNikoんを輩出したレーベル「maximum10」から1st EP「白は夢」でCDデビューした。

Nakamura Hakは、アコースティックギターを弾きながら歌う “弾き語り” の一発録りで、加工・修正・編集などを一切行わないリアルな音像と心を抉る鋭い歌詞で、支持を集め始めている。

1st EPのタイトルにもなっている新曲「白は夢」はラジオ解禁されると全国でオンエアされ、PLANTECH Music Dataによる最新のラジオオンエアチャート（5月13日付け / 集計期間：5月4日〜5月10日）で、全国総合15位に急上昇。

なお、ボーナストラックとして収録されている「善と悪」以外はすべて、サブスク含めデジタル配信されていない。

CD「白は夢」の購入者は無料で入場できる初の全国ツアー＜Unplugged（Out-store）Live Tour - 異端＞の開催も決定。9月から来年の1月にかけ、札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、京都、大阪、岡山、高松、松江、福岡、計11ヶ所で12公演を予定している。

◾️＜Unplugged（Out-store）Live Tour「異端」＞

2026年9月13日(日)【東京/下北沢】DY CUBE

2026年10月18日(日)【京都】音まかす

2026年10月25日(日)【愛知/名古屋】RAD mini

2026年11月1日(日)【北海道/札幌】Space Art Studio

2026年11月8日(日)【新潟】WOODY

2026年11月15日(日)【宮城/仙台】BARTAKE

2026年11月29日(日)【大阪】雲州堂

2026年12月13日(日)【岡山】表町シェルター

2026年12月20日(日)【香川/高松】RUFFHOUSE

2027年1月17日(日)【福岡】public space 四次元

2027年1月24日(日)【島根/松江】MUSIC BAR Birthday

2027年1月31日(日)【東京/下北沢】WAVER 全公演 17:30 開場 / 18:00 開演

CD「白は夢」の購入者は無料入場できるアウトストア・ライブ

※ 各会場、定員に達し次第〆切 / 先着申し込み順

※ 申込方法などの詳細は、CDの封入チラシに記載