サカグチアミが、5月16日に全国ツアー＜Mitsuke I tour＞の初日公演を名古屋CLUB UPSETで開催。会場を埋め尽くしたファンとともに充実のライブを展開した。

＜Mitsuke I tour＞は、レーベル移籍のタイミングで、本名の漢字表記からカタカナ表記に改名して初めての全国ツアーで、7月4日に東京・WWW Xで行うファイナル公演までの全国9都市をまわるツアー。

なお、本ツアーは、バンド編成で、サポートメンバーとして、西尾瞭（G）、萩原知也（B）、松浦綸（Dr）が参加している。

初日の名古屋公演では、2026年にリリースした配信EP「名前」「Hush」に収録されている楽曲をはじめ、ライブでの人気楽曲を織り交ぜながらの展開に会場のファンも大きな歓声や拍手で応え、一体感のあるライブを創出した。

本ツアーでは、各公演で異なる未発表の新曲を披露するコーナーがあり、観客の反応次第では、今後リリース予定のアルバムに収録される可能性もあるとのことなので、ぜひライブに参加して、いち早く新曲を聴いてみてもらいたい。

また、最新配信EP「Hush」に収録されている「サニーサンデー」のリリックビデオが本日5月18日20時に公開された。「サニーサンデー」の世界観を映像化したリリックビデオはまさに”恋の始まり”を体感できる仕上がりになっている。





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■サカグチアミ コメント全文

この曲を好きだと言ってくれた親友に、ビデオをつくってくれないか？と無茶なお願いをしたら、たからものみたいな映像があがってきた。出演してくれているのも、みんな私の親友です。どうかこの素敵な作品が、風に乗ってあなたにも届きますように。

字は、わたしが書きました！

■土居佑香コメント全文

夜通しアミの家で編集して、朝、目をこすりながら起きてきたアミがこの映像を見て涙ぐんでいる姿を目にしました。

風に吹かれる瞬間や、取りこぼしてしまった瞬間、花が咲いては散っていく。光が差して影が動く。

たとえ手に入らないものだったとしても、愛おしくてたまらない。この歌をあの頃のあなたに届けたくて、そんな気持ちを映像に込めました。

撮影の直樹さん、わがままをたくさん言いました。こんなに懐の深い人はなかなかいない。素敵に撮っていただき感謝しています。いつもありがとうございます！

そして親友４人組で作った映像は小っ恥ずかしいけど、「来世もよろしく！」の気持ちです。

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ライブ写真◎上田幸奈

◾️＜サカグチアミ「Mitsuke I tour」＞ 2026年

5月16日（土）愛知県・名古屋CLUB UPSET（開場17:30 / 開演18:00）

5月17日（日）大阪府・梅田シャングリラ（開場17:30 / 開演18:00）

5月29日（金）宮城県・仙台LIVE HOUSE enn 2nd（開場18:30 / 開演19:00）

5月31日（日）北海道・札幌PLANT（開場17:30 / 開演18:00）

6月13日（土）広島県・広島CAVE-BE（開場17:30 / 開演18:00）

6月14日（日）福岡県・福岡INSA（開場17:30 / 開演18:00）

6月27日（土）香川県・高松DIME（開場17:30 / 開演18:00）

6月28日（日） 兵庫県・神戸VARIT.（開場17:30 / 開演18:00）

7月4日（土）東京都・SHIBUYA WWW X（開場17:15 / 開演18:00） チケット取り扱い：https://www.sma.co.jp/s/sma/music/sakaguchi_ticket#/

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