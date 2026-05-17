IVEレイ、FRUITS ZIPPER松本かれんとの交流が話題「KAWAIIが溢れてる」「直筆ラブレター尊い」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/05/17】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の日本公式X（旧Twitter）が5月17日、更新された。レイ（REI）と7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の松本かれんの交流を公開した。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー、紅白出場アイドルと2ショット
5月16日開催の「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026」（『ASEA 2026』）」でMCを務めたレイ。これを受け「また会えたら嬉しいな〜」とレイと同イベントに出演した松本の2ショットを公開した。すると松本は同投稿を引用し「絶対会いたい！！またご一緒できるように頑張ります レイちゃんが撮ってくれた自撮り 宝物」と記し、レイとの交流を明かしていた。
また、レイは自身のInstagramストーリーズにてFRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！／JAM」、同イベントで共演した8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の「キューにストップできません！／ちきゅーめいくあっぷ計画」のメンバーサイン入りCDを公開。「はちゃめちゃわちゃライフ！／JAM」のブックレットには「れいちゃんのこといつもよく見てます たまに髪がたも真似してます 大すきです 松本かれんより」と松本からの直筆メッセージが添えられており、レイは「遂にかれたんに会えた 私も大すきです」と綴っている。
この投稿には「KAWAIIが溢れてる」「お姫様同士」「胸熱」「直筆ラブレター尊い」「相思相愛で幸せ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳K-POP日本人メンバー、紅白出場アイドルと2ショット
◆レイ、松本かれんとの2ショット＆直筆メッセージ公開
5月16日開催の「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026」（『ASEA 2026』）」でMCを務めたレイ。これを受け「また会えたら嬉しいな〜」とレイと同イベントに出演した松本の2ショットを公開した。すると松本は同投稿を引用し「絶対会いたい！！またご一緒できるように頑張ります レイちゃんが撮ってくれた自撮り 宝物」と記し、レイとの交流を明かしていた。
◆レイと松本かれんの交流に反響
この投稿には「KAWAIIが溢れてる」「お姫様同士」「胸熱」「直筆ラブレター尊い」「相思相愛で幸せ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】