『魔法の姉妹ルルットリリィ』Episode07あらすじ＆場面カット公開！
4月5日（日）よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中の『魔法の姉妹ルルットリリィ』、Episode07のあらすじと場面カットが公開された。また、八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）が演じるミーターのWEB予告も公開された。さらに、テレビ愛知、5月17日（日）にEpisode06・07を2話連続放送となる。
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
このたび、5月17日（日）より放送のEpisode07「サマーデイドリーム」のあらすじと場面カット、さらに八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode07も公開された。
＜Episode07「サマーデイドリーム」あらすじ＞
リリィが突然姿を消し、外部とも連絡がとれなくなり、合宿所に閉じ込められてしまったルルたち。残された3人はパニックになりながらもリリィを探し回るが、次第に物が勝手に動き出すなど、怪現象が連続して……！？
＞＞＞Episode07場面カットをすべてチェック！（写真17点）
また八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode07も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
そして、5月17日（日）のテレビ愛知での放送は、5月10日（日）に休止となったEpisode06に加え、同日にオンエアとなるEpisode07の計2話を連続してお届けされるのでご注意を。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
＜Episode07「サマーデイドリーム」あらすじ＞
リリィが突然姿を消し、外部とも連絡がとれなくなり、合宿所に閉じ込められてしまったルルたち。残された3人はパニックになりながらもリリィを探し回るが、次第に物が勝手に動き出すなど、怪現象が連続して……！？
＞＞＞Episode07場面カットをすべてチェック！（写真17点）
また八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode07も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
そして、5月17日（日）のテレビ愛知での放送は、5月10日（日）に休止となったEpisode06に加え、同日にオンエアとなるEpisode07の計2話を連続してお届けされるのでご注意を。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
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