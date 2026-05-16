今季2度目のマウンドに上がる予定が…

ドジャースのブレイク・スネル投手が15日（日本時間16日）、左肘の遊離体のため負傷者リスト（IL）入りとなった。球団が発表した。スネルはこの日、敵地エンゼルス戦で今季2度目のマウンドに上がる予定だったが、回避していた。

ドジャースがスネルのIL入りをXで発表したのは、エンゼルス戦開始の約2時間前。デーブ・ロバーツ監督は、スネルについて「昨日、キャッチボールの最中に、肘に違和感を覚え、続けることができなかった。数日前にブルペンに入ったと思うが、その後のキャッチボールでのことだ」と説明した。

手術に踏み切るかどうかが焦点になるが、「現時点ではすべての選択肢がテーブルに載っている。遊離軟骨があることは検査で判明しているので、今後どうするか話し合っている」と指揮官。「最終的には今年中に戻ってくると確信している。どちらの道を選んでもそうなる」と続けた。

スネルは今季、左肩の疲労で開幕からIL入りし、9日（同10日）のブレーブス戦で今季初登板。3回5失点で負け投手となっていた。

「彼は落胆していると思う。私はまだ個人的には話していない。フロントオフィスと数人のコーチが彼と話した」と指揮官。今後のローテーションについて、「現時点で6人の候補がいるかどうかわからない。今日はブルペンデーだ。柔軟な対応ができるかは今のところわからない」と話した。

ドジャースでは、守護神エドウィン・ディアスが4月に右肘の関節遊離体の除去手術を受けた。また先発陣のタイラー・グラスノーも戦線離脱している。



（THE ANSWER編集部）