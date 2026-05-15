大阪府警の警察官を名乗る男から「あなたのせいで自殺した人もいる。無罪証明のため金を振り込んで」などと言われ、大分県杵築市の70代の女性が2600万円あまりをだましとられる詐欺被害が発生しました。

警察によりますと、杵築市に住む70代の女性が4月、自宅の固定電話に大阪府警の警察官を名乗る男から電話があり「あなたの携帯番号が悪いグループに悪用され、自殺した人もいる。あなたを逮捕するから大阪府警に出頭するように」と伝えられました。

さらにビデオ通話でやりとりをしていると、男は警察手帳のようなものを出してきたため、女性は相手を信じてしまったといいます。

そして男から「無罪を証明するためお金を振り替える必要がある」などと言われ、指定された口座に3回、最大1000万円を振り込んだうえ、1人で暮らす自宅の敷地内に現金を置くなど、合わせて2650万円をだまし取られました。

男と連絡がとれなくなり不審に思った女性が、5月11日に交番に相談したことで被害が判明しました。

女性は「自分が犯罪に加担しているかもしれないと思い、家族に相談できなかった」と警察に話しているということです。