

話題のドラマ＆映画に出演中のモデルが集合！





男と女の新感覚法廷ドラマ、話題の朝ドラ最新作、人気コミックスが原作の不倫復讐劇やラブコメディなど、今クールも話題のドラマ作品が色々と放送中です！ 現在【週プレ グラジャパ！】では、いま話題のドラマ＆映画に出演中のモデル、人気アニメの声優、合計30名の人気写真集30作品を厳選セレクトし「ドラマ、映画、アニメ出演モデル写真集セール」を開催。5月11日（月）から5月24日（日）までの期間限定で、対象作品が30％OFFでゲットできてしまいます。

演じる役柄やキャラクターとはひと味もふた味も違うグラビアをオトクに楽しもう！ それでは、対象商品の中から厳選した4作品のレコメンドをご覧ください。

話題のドラマ＆映画に出演中のモデルが集合！

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【水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』】矢野ななか『おとななななか』／撮影：坂本陽



矢野ななかデジタル写真集『おとななななか』／撮影：坂本陽





セール特価770円（税込）（5月24日まで）

水崎綾女さん、篠田麻里子さん、矢吹奈子さんがトリプル主演を務めるドラマ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』で、主人公の復讐相手である不倫相手役を演じている矢野ななかさん。GJ（グランドジャンプ）からリリースされたデジタル写真集『おとななななか』は、矢野さんの"おとなになりたて圧巻ボディ"を大ボリュームに収録した一冊。貴重なメガネ姿も見られます。チャーミングな笑顔と大人な雰囲気のギャップを楽しんで！



矢野ななかデジタル写真集『おとななななか』／撮影：坂本陽





【BS-TBS『よかれと思ってやったのに 〜男たちの「失敗学」裁判〜』】片山萌美『街に生きる』／撮影：熊谷貫



片山萌美デジタル写真集『街に生きる』／撮影：熊谷貫





セール特価770円（税込）（5月24日まで）

「よかれと思って」やった男性の行動が女性や周囲に多大なストレスを与える！？ そんな事案を裁判にかける新感覚の法廷ドラマ『よかれと思ってやったのに 〜男たちの「失敗学」裁判〜』で第七話のゲストヒロインとして出演した片山萌美さん。Netflix発の話題作『シティーハンター』『地面師たち』への出演でも注目を集めた彼女が、『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューしてから10年の節目を迎えた2024年に発表したデジタル写真集『街に生きる』は、「都会で頑張る女性」をテーマに撮影した彼女の魅力が詰まった一冊。キラキラ輝く夜景をバックに、ときに美しく、ときにもがきながら、街に生きる物語。頑張るあなたへ、この静かな吐息を届けたい。



片山萌美デジタル写真集『街に生きる』／撮影：熊谷貫





【連続テレビ小説『風、薫る』】上坂樹里『ポラリス 上坂樹里』／撮影：木下昂一



上坂樹里デジタル写真集『ポラリス 上坂樹里』／撮影：木下昂一





セール特価385円（税込）（5月24日まで）

現在放送中の2026年前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』で、見上愛と共にダブルヒロインとして出演中の上坂樹里さん。かつて『週プレ プラス！』に掲載されていた令和時代に輝くヒロインを撮り下ろす連載企画『ポラリス ヒロインたちの肖像』に登場した彼女の撮り下ろしを一冊にパッケージした本作。もの静かで、ゆったりと話す。穏やかで落ち着いた雰囲気だけど、強く真っ直ぐな芯の通った女の子。くったくなく笑うし、カメラを向けられれば、なんとも言えないオーラを放つ。まだあどけない彼女をたっぷりお届けしています。



上坂樹里デジタル写真集『ポラリス 上坂樹里』／撮影：木下昂一





【ドラマフィル『女の子が抱いちゃダメですか？』】志田こはく『少女と大人の狭間で』／撮影：熊谷貫



志田こはくデジタル写真集『少女と大人の狭間で』／撮影：熊谷貫





セール特価770円（税込）（5月24日まで）

男女逆転！？のキュートでポップなラブコメドラマ『女の子が抱いちゃダメですか？』で、高尾颯斗さんとW主演を務めている志田こはくさん。デジタル写真集『少女と大人の狭間で』は、お芝居の道をひた走り続ける彼女の大人と子供の狭間をとらえた一冊。今、この瞬間にしか見られない彼女を、かわいく、美しく、カッコよく......さまざまなアプローチで切り取りました。衣装に応じてコロコロ変わる表情は、どこかあどけなくも、女優さんらしい堂々っぷりも感じられます。少女から大人へ。成長途中の等身大を是非見てください！



志田こはくデジタル写真集『少女と大人の狭間で』／撮影：熊谷貫





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