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【必見】一流の社長はみんなこれをやっています！簡単な勉強なので最後まで見てください！【簿記】

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【必見】一流の社長はみんなこれをやっています！簡単な勉強なので最後まで見てください！【簿記】」を公開した。動画では、公認会計士の市ノ澤翔氏が、経営者や起業家向けに「簿記の基礎」の完全版を解説している。



簿記とは日々の取引を帳簿につけ、決算書としてまとめる作業であり、会社の財政状態や経営成績を把握し、金融機関などに示すために欠かせない。市ノ澤氏は、簿記をマスターするための「3ステップ」として、「勘定科目」「属性」「仕訳」を挙げた。



第1ステップの「勘定科目」は「売上高」や「現金預金」などを指すが、実務において自社で使うものを覚えるだけで十分だと語る。第2ステップの「属性」は、勘定科目が「資産」「負債」「純資産」「費用」「収益」の5つのうちどれに属するかを理解することだ。そして第3ステップの「仕訳」は、複式簿記において左側と右側に勘定科目と数字を書き出して取引を記録する作業であり、属性によって左と右のどちらに書くかで増減が決まる仕組みを解説した。



さらに市ノ澤氏は、日々のあらゆる取引は「たった7つの仕訳パターン」の組み合わせに過ぎないと断言する。例えば「備品を購入して現金を払った」場合は「資産増／資産減」となり、「借金をして口座にお金が入った」場合は「資産増／負債増」になるといった具体例を提示。「何か取引が発生したらどれなのかを考えてほしい」と語り、この7パターンに当てはめさえすれば、あとは会計システムが自動で集計し決算書を作成してくれるという。



最後に「仕訳のパターンもステップもそんなに多くない。数字に強い経営者になりたければ苦手意識を捨てろ」と力強く語った市ノ澤氏。一見難しく感じる簿記だが、基本のステップとパターンを理解するだけで、誰でも数字に強い経営者へと近づけるようだ。