『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「軽トラが追跡パトカーに衝突 逃走車両に警察官が発砲」についてお伝えします。

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東京・世田谷区の閑静な住宅街で逃走を図る軽トラックに警察官が発砲する事案が起きました。

警視庁によりますと10日午後、警察官が不審車両の軽トラックを発見。細い路地に入りますが対向車がいたため、軽トラックが停車。追いかけていた警察官が職務質問しようとしたところ、軽トラックがバックしてパトカーと衝突しました。

その後、軽トラックは電柱にぶつかるなどしてまた逃走しようとしたため、警察官が軽トラックの荷台に乗り込み警告。

「止まれ」「撃つぞ」――。拳銃1発を発砲したということです。

弾は軽トラックの天井部分に当たり発砲によるけが人はいませんでした。警察官の職務の執行を妨害したとして20歳の小林悠斗容疑者が10日、逮捕されました。

軽トラックに同乗していた17歳の少年も小林容疑者とともに現行犯逮捕されましたが、釈放されています。