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AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【GPT-5.5完全ガイド】ChatGPT・Codexの最新AIモデルの概要・OpenAI公式性能爆上げ術・活用事例をまとめて解説！」を公開した。動画では、2026年4月下旬にOpenAIが公開した最新モデル「GPT-5.5」の概要から、性能を引き出すプロンプトのコツ、具体的な活用事例までを詳細に解説している。



動画内では、GPT-5.5が「これまでで最も賢く、直感的に使えるモデル」として紹介された。AI評価機関によるサイバーセキュリティテストや各種ベンチマークにおいて、競合他社の最新モデルを凌駕するスコアを記録したと説明。API料金は、標準モデルが100万入力トークンあたり5ドル、出力30ドルに設定されていることにも触れた。



また、公式のプロンプトガイドに基づき、性能を最大限に引き出す手法を解説。細かな手順を大量に記述する従来の書き方ではなく、「何を完成させたいか」といった目標や「成功条件」「守る条件」を短く明確に伝える方が、より良い回答を得られるという。さらに、AIコーディングエージェント「Codex」では、公式の「OpenAI Docs」スキルを用いることで、プロンプト自体をGPT-5.5向けに自動改善させるテクニックが紹介された。



具体的な活用事例として、新たに実装された「ChatGPT Images 2.0」による日本語テキスト入りの画像生成や、思考モード（Thinking）を活用したWebリサーチ連携を実演。さらに、生成したUI画像をもとにブラウザ上で動作するシューティングゲームやWebサイトを構築する手順も公開された。長文要約やネット調査結果のスプレッドシート化など、多岐にわたる機能が実証されている。



ミライは今回のアップデートを通じ、他社に遅れをとっていたGPTモデルが再びAIモデル競争の主役に戻ってきたと分析している。GPT-5.5は有料プランに加え、日常使いに特化した「GPT-5.5 Instant」として無料ユーザー向けにも展開されている。最新のAI性能を体感したい人は、まずはChatGPTやCodexの画面からモデルを切り替えて試してみてはいかがだろうか。