火を使わないから簡単！パパ＆子どもが作る「母の日レシピ」5選

2026年の母の日は5月10日。パパと子どもたちで、いつもお世話になっているお母さんにラクしてもらうべく、ご飯を作るのはいかがでしょうか。今回は、火を使わずに電子レンジや炊飯器を活用する簡単レシピを紹介。

▼炊きたてに混ぜるバターがポイント

切った材料を炊飯器で炊くだけで、本格的なシーフードピラフに。



▼巻いて盛るだけの豪華ブーケサラダ

くるくる巻いて並べれば、まるで花束のような華やかなサラダに。火を一切使わないのに、見映えは映え必須です。



▼レンジ3分で副菜も完成

春雨と野菜を耐熱容器に重ねてレンチンするだけ。ゆでる工程も不要で、ごま油の香りが食欲をそそります。



▼冷蔵庫の余った食材をまとめて一品に

レンチンとオーブンで本格キッシュが完成します。



▼仕上げはレンジだけのご褒美デザート

いちごと豆乳をレンジ加熱して冷やすだけの2層プリン。鮮やかな見た目でサプライズ感もバッチリです。







今回ご紹介した5つのレシピは、火を使わないため小さなお子さんも安心してお手伝いできます。メインから副菜、デザートまでセットで用意できるので、母の日の食卓をまるごとプレゼントしてみてください。（TEXT：青木千奈）