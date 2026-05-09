元ヤンギャルモデル・田中るるが「殴らせてください！」と強気な姿勢を見せ、「怖い」「強いわ」などと驚きの声が上がる場面があった。

【映像】ギャルモデルがヤンキーだった15歳の時の姿

5月4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の企画は「新たな才能発掘！二代目ベッキーオーディション」。くっきー！はベッキーが多忙でキャスティングしにくい上、ギャラが高くなっていると主張。ベッキー本人が「そんなことない」と否定するのを無視し、“二代目ベッキー”を発掘すると豪語した。

川北の発案で参加者たちは目隠しをしてボクシング対決をすることに。先に松井ケムリにパンチした方が勝利となる。注目を集めたのはモデル・浜松の元ヤンの田中るる（26）とタレント・元レースクイーン・ラウンドガールの一ノ瀬のこ（23）の対決。

くっきー！から指名された田中は、勢いよく立ち上がり松井に「殴らせてください！お願いします！」と前のめりに参戦。ベッキーも「ギャルだからやばそう」と警戒し、松井は「気持ち悪い」とドン引きしていた。試合が開始すると強烈なパンチを連発する田中に視聴者からも「怖い」「危ない」「ギャル強いわ」など驚きの声が寄せられた。