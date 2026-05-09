ハンコックのシンカーを粉砕した

【MLB】Wソックス - マリナーズ（日本時間9日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が8日（日本時間9日）、本拠地で行われたマリナーズ戦で3試合ぶりとなる15号を放った。止まらぬアーチ量産に米ファンも「最強打者だ」とリスペクトを惜しまない。

最初の打席で魅せた。エース格である右腕ハンコックがカウント1-0から投じた約153.5キロのシンカーを完璧に捉えた。逆方向の左中間スタンドへ叩き込んだ打球は、速度106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）、角度32度を記録し、本拠地には大歓声がこだました。

逆方向へ難なくスタンドインさせる驚愕のパワーに、米ファンも熱狂の渦に包まれた。「この男は信じられない」「現実にいるのかムラカミは」「また打ったのか！」「アメージング」「まだ5月だってのに……」「間違いなくMVPだ」「こいつが最強打者だ」と最敬礼している。

開幕から凄まじい勢いでアーチを量産し、3・4月だけで12本塁打を放った。今回の15号でジャッジに並び、メジャートップタイに浮上。年間では63本塁打ペースとし、ジャッジが2022年に樹立したア・リーグ記録の62発超えに期待がかかる。（Full-Count編集部）