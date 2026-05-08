立石で昼から4軒ハシゴ酒！もつ焼きの聖地や絶品刺身の老舗酒場を巡る
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再開発が進む立石の街を歩きながら、昼から4軒（＋出戻り1軒）のハシゴ酒を楽しみました！
平日13時過ぎ、まずは仲見世商店街の老舗もつ焼き酒場へ。1時間20分並んで入店し、カシラ・タン生を名物の梅割りで。煮込みやお新香もつまみつつ梅割りを2杯＋半分で〆。続いて北口へ移動し、こだわりの酒と創作おつまみが揃う酒場へ。イワシのポテサラ巻きりんごソースやトリュフソースのスクランブルエッグなど個性的な料理に舌鼓。3軒目は住宅街に静かに佇む家族経営の老舗酒場。上刺身盛り合わせは1400円で東京とは思えないクオリティとボリューム。4軒目はおでんと燗酒の名店。アサヒマルエフで乾杯し、出汁しみしみの大根と名物のトマトのおでんをいただきます。天穏の生もと純米を熱燗で合わせれば最高の組み合わせ。
もつ焼きの老舗から創作おつまみの酒場、住宅街の刺身の名店、おでんと燗酒、そして出戻りのナチュールワインまで、立石の魅力を詰め込んだ1日になりました！仲見世商店街は2027年度から再開発が始まると言われており、この景色が見られるのもあとわずか。立石に行こうと思っている方はぜひ参考にしてみてください！
平日13時過ぎ、まずは仲見世商店街の老舗もつ焼き酒場へ。1時間20分並んで入店し、カシラ・タン生を名物の梅割りで。煮込みやお新香もつまみつつ梅割りを2杯＋半分で〆。続いて北口へ移動し、こだわりの酒と創作おつまみが揃う酒場へ。イワシのポテサラ巻きりんごソースやトリュフソースのスクランブルエッグなど個性的な料理に舌鼓。3軒目は住宅街に静かに佇む家族経営の老舗酒場。上刺身盛り合わせは1400円で東京とは思えないクオリティとボリューム。4軒目はおでんと燗酒の名店。アサヒマルエフで乾杯し、出汁しみしみの大根と名物のトマトのおでんをいただきます。天穏の生もと純米を熱燗で合わせれば最高の組み合わせ。
もつ焼きの老舗から創作おつまみの酒場、住宅街の刺身の名店、おでんと燗酒、そして出戻りのナチュールワインまで、立石の魅力を詰め込んだ1日になりました！仲見世商店街は2027年度から再開発が始まると言われており、この景色が見られるのもあとわずか。立石に行こうと思っている方はぜひ参考にしてみてください！
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温泉、旅館、美味しいもの、お酒が大好きで年に数回各地を旅しており、おすすめしたい宿や居酒屋を中心に動画にしてお届けしています。だいたい月2〜4本ペースで更新しています。みなさまの楽しい旅の参考に少しでもなれれば幸いです！