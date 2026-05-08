5月8日 発表

任天堂は5月8日、ゲームハード「Nintendo Switch 2」および「Nintendo Switch」本体の値上げを発表した。

今回の価格改定については、さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果だという。日本国内における「Nintendo Switch 2 日本語・国内専用」は49,980円から59,980円に、「Nintendo Switch（有機ELモデル）」は37,980円から47,980円に変更となるなど、対象の各製品は5月25日より値上げとなる。

本国内におけるメーカー希望小売価格の変更日：2026年5月25日

また、さまざまな市場環境の変化の影響が中長期に及ぶとして、日本国外においても価格変更が行なわれる予定。「Nintendo Switch 2」が米国では449.99米ドルから499.99米ドルに、カナダでは629.99カナダドルから679.99カナダドルになるなど、各地域ごとで9月1日より値上げが実施される。

米国、カナダおよび欧州における価格の変更日：2026年9月1日

さらに、各地域間におけるサービス提供価格のバランスの調整として、「Nintendo Switch Online」の価格も改定。日本国内での「Nintendo Switch Online」個人プラン12カ月は2,400円から3,000円に、ファミリープラン12カ月は4,500円から5,800円に値上げされる。

日本国内における価格の変更日：2026年7月1日

□任天堂「当社商品およびサービスの価格変更に関するお知らせ」のページ

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