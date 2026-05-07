この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」にて、「【楽天カードアプリ】iPhoneマイナカードで本人確認が可能に！11月からの家計簿アプリ統合も解説」と題した動画を公開した。楽天カードアプリの利便性を向上させる新たな本人確認機能や、今後の家計簿機能の移行について解説している。

動画の冒頭では、1つ目のニュースとして「楽天カードアプリ」のカード番号表示サービスの初回利用時に、iPhoneのマイナンバーカードを用いた本人確認が可能になったことを紹介した。従来は電話での認証が必要で「ちょっとめんどくさい」手順だったが、Appleウォレットを活用することで「簡単に認証できるようになった」と、実際の画面を見せながらその手軽さを実証した。なお、この機能を利用するためには、アプリの最新バージョンへのアップデートと、事前にAppleウォレットへマイナンバーカードを登録しておく必要があると注意を促している。

続いて2つ目のニュースとして、「楽天カードアプリ」および「楽天e-NAVI」の家計簿機能が、2026年11月以降に家計管理アプリ「楽天家計簿」へ集約されることに言及した。現在これらの機能を使用しているユーザーには、CSVダウンロードを通じたデータ移行が必要になると説明。一方で、家計簿アプリの選択肢として「黙ってもそっち使ったほうがいい」と、「マネーフォワード」を強く推奨する一幕もあり、金融機関との接続が切れにくいといったメリットを語った。

終盤では、楽天市場で5月9日20時から開始される「お買い物マラソン」に触れ、ポイント還元率が上がる「5と0のつく日」である5月10日や15日に買い物をまとめることを推奨した。さらに、暗号資産取引所「OKJ」の口座開設キャンペーンについても取り上げている。

楽天カードの各種アップデートに加え、よりお得に活用するためのノウハウが詰まった今回の動画。自身の利用環境に合わせてアプリの更新やデータ移行を計画し、効率的なポイ活や家計管理に役立ててみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

オープニング
00:32

本人確認でiPhoneのマイナンバーカードが利用可能に
03:15

家計簿機能が「楽天家計簿」へ移行される
07:28

楽天市場「お買い物マラソン」などのお得情報

関連記事

【5月速報】ANA Pay100%還元などGW必見のポイ活キャンペーンまとめ

【5月速報】ANA Pay100%還元などGW必見のポイ活キャンペーンまとめ

 「知らないと損をする」地方税のお得な支払い方。手数料無料でポイント還元も狙えるスマホ決済の裏技

「知らないと損をする」地方税のお得な支払い方。手数料無料でポイント還元も狙えるスマホ決済の裏技

 【5月1日改定】ファミペイ翌月払いステップボーナスに新特典！還元率UPの条件

【5月1日改定】ファミペイ翌月払いステップボーナスに新特典！還元率UPの条件
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

おにまるちゃんねる_icon

おにまるちゃんねる

YouTube チャンネル登録者数 14.20万人 2103 本の動画
キャッシュレス・ポイ活の最新情報を「どこよりも分かりやすく」解説！ PayPay・楽天ペイ等のコード決済、高還元クレカ、銀行・証券のキャンペーン情報を網羅。複雑な条件も図解でスッキリ整理します。「今、何を使うのが一番お得か？」を知り、1円でも得したい方はぜひ登録を。
youtube.com/channel/UCPI61AHwYWwVbsXEOhPUZOw YouTube