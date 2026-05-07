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ポイ活YouTuberのおにまる氏が、YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」にて、「【楽天カードアプリ】iPhoneマイナカードで本人確認が可能に！11月からの家計簿アプリ統合も解説」と題した動画を公開した。楽天カードアプリの利便性を向上させる新たな本人確認機能や、今後の家計簿機能の移行について解説している。



動画の冒頭では、1つ目のニュースとして「楽天カードアプリ」のカード番号表示サービスの初回利用時に、iPhoneのマイナンバーカードを用いた本人確認が可能になったことを紹介した。従来は電話での認証が必要で「ちょっとめんどくさい」手順だったが、Appleウォレットを活用することで「簡単に認証できるようになった」と、実際の画面を見せながらその手軽さを実証した。なお、この機能を利用するためには、アプリの最新バージョンへのアップデートと、事前にAppleウォレットへマイナンバーカードを登録しておく必要があると注意を促している。



続いて2つ目のニュースとして、「楽天カードアプリ」および「楽天e-NAVI」の家計簿機能が、2026年11月以降に家計管理アプリ「楽天家計簿」へ集約されることに言及した。現在これらの機能を使用しているユーザーには、CSVダウンロードを通じたデータ移行が必要になると説明。一方で、家計簿アプリの選択肢として「黙ってもそっち使ったほうがいい」と、「マネーフォワード」を強く推奨する一幕もあり、金融機関との接続が切れにくいといったメリットを語った。



終盤では、楽天市場で5月9日20時から開始される「お買い物マラソン」に触れ、ポイント還元率が上がる「5と0のつく日」である5月10日や15日に買い物をまとめることを推奨した。さらに、暗号資産取引所「OKJ」の口座開設キャンペーンについても取り上げている。



楽天カードの各種アップデートに加え、よりお得に活用するためのノウハウが詰まった今回の動画。自身の利用環境に合わせてアプリの更新やデータ移行を計画し、効率的なポイ活や家計管理に役立ててみてはいかがだろうか。