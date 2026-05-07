わんこも一緒に家族写真をパシャリ…！自然体のほのぼの雰囲気ですが、わんこだけ様子が違う…！？思わず笑ってしまう投稿には9.5万いいねが集まり、「犬しか見えない(笑)」「可愛すぎて大爆笑」「めっちゃ素敵」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：家族でそろって記念撮影をした結果→犬も一緒に写って…あまりにも『自己主張が激しい表情』】

家族写真をパシャリ！わんこは…？

Xアカウント「@potechi_yade」に投稿されたのは、投稿者さん一家の微笑ましい家族写真。パパとママにお子さん、そして愛犬である「ポテチ」くんももちろん一緒です。

うつ伏せになるパパの上にママとお子さんが乗った、仲の良さが伝わる一枚をパシャリ。ポテチくんはというと…？まさかの家族ピラミッドの一番上！ママの背中の上にバランスよく立ち、視線はカメラ目線だったそう。

真ん丸つぶらな瞳に、口角が上がった口元…完全に写真慣れしている姿に、笑いをこらえることなどできません…！

わんこが主役！？可愛すぎる姿に爆笑♡

続いての二枚目も、もちろん主役はポテチくん。寝転ぶ三人に混ざることなく、満面の笑みを振りまきながら駆け寄ってくる姿が映っていたとか。ビションフリーゼとトイプードルのMIX犬のポテチくん、躍動感のあるモフモフはまるで動くぬいぐるみのよう…！

どちらの写真もポテチくんが主役級。家族の誰よりもアングルを熟知している様子には『犬が投稿しているの？』とのコメントが届くほど。ポテチくんが輪の中心にいると、家族みんなの笑顔が絶えませんね♡

この投稿には「あまりにも幸せな家族」「これは犬の写真だね(笑)」「可愛すぎて大爆笑！」などのコメントが寄せられています。

不器用さがたまらない！

不器用さがたまらない…！愛嬌たっぷりなポテチくんの姿もご紹介。このとき宿泊したホテルのサービスで、公園で遊ぶポテチくんをカメラマンが撮影してくれたといいます。ボールで遊ぶポテチくんをパシャリ…！

ところがボールとの距離感が掴めないのか、あらぬ方向に顔を向けていたり、顔面キャッチをしたり…！まったくボールを捉えられていない写真が出来上がったそう。プロが撮った躍動感あふれる姿が、さらに笑いを誘います。

ステキな写真を撮影してくれたカメラマンに、ママも大絶賛だったそう。可愛い愛犬ならどんな仕草も表情も愛おしい限り。チャーミングなポテチくんは、今日も周りの人たちを笑わせていることでしょう。

Xアカウント「@potechi_yade」には、表情豊かなポテチくんが多数投稿されています。ぜひ笑いと癒しをもらいに覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：Xアカウント「@potechi_yade」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております