日本からの要望に応えて白いアルファロメオを限定発売

アルファロメオ・ジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコ｜Alfa Romeo Junior Ibrida Edizione Bianco

ジュニアのハイブリッドモデル「ジュニア イブリダ」に、ホワイトボディの限定車「ジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコ」が設定された。

ベースとなる「ジュニア イブリダ」は、アルファロメオの美学を凝縮したコンパクトモデルとして、洗練されたイタリアンデザインと先進のハイブリッド技術を融合したモデル。1.2リッター直列3気筒ターボエンジンにモーターを組み合わせたマイルドハイブリッドは総合で145psを発揮。都市において快適性とスポーティな走りを両立し、日常に情熱的なドライビング体験をもたらす。WLTCモード燃費は23.1km/Lだ。

この限定車は、日本のユーザーから白のボディカラーを求める声に応えて設定した「センピオーネホワイト」が特徴。これは、イタリア・ミラノの歴史ある地区センピオーネにある“平和の門（Arco della Pace＝アルコ・デッラ・パーチェ）”の白い大理石から着想を得たオリジナルカラーだ。ブラックルーフとの組み合わせにより、洗練された2トーンのコントラストが際立つ特別なルックスを実現している。

アルファロメオ・ジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコ｜Alfa Romeo Junior Ibrida Edizione Bianco

エクステリアには、スポーティさを強調する特別装備を採用。空力抵抗を削減しエアロダイナミクスの向上を目的に設計された「エアロ ホイール」に加え、カーボン調のミラーハウジング（ミラーキャップ）やカーボン調デカール仕上げのフロントリップスポイラーが、走りへの追求心を感じさせる精悍な印象をもたらしている。さらに同限定車専用のカーボンキーケースを付属し、限定車としての特別感が添えられた。

アルファロメオ「ジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコ」特別装備・仕様

・ボディカラー：センピオーネホワイト（ブラックルーフ）

・フロントリップスポイラー（カーボン調デカール）

・ミラーハウジング（カーボン調）

・18インチ エアロ アルミホイール（5つ葉デザイン）

・専用カーボンキーケース

SPECIFICATIONS

アルファロメオ・ジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコ｜Alfa Romeo Junior Ibrida Edizione Bianco

ボディサイズ：全長4195×全幅1780×全高1585mm

ホイールベース：2560mm

最小回転半径：5.3m

乗車定員：5人

車両重量：1330kg

総排気量：1199cc

エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：100kW（136ps）/5500rpm

最大トルク：230Nm（23.5kgf-m）/1750rpm

モーター最高出力：16kW（22ps）/4264rpm

モーター最大トルク：51Nm（5.2kgf-m）/750-2499rpm

システム最高出力：145ps

トランスミッション：6速DCT

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：23.1km/L

税込車両価格：499万円