yosugalaが本日5月6日、新曲「バニバニラ」を配信リリースした。これにともなって同曲ミュージックビデオが公開となった。

新曲「バニバニラ」はTOKYO MXにて放送中の新木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』のエンディング主題歌。作詞・作曲・編曲を竹縄航太が担当、遊び心あふれるサウンドが耳に残る仕上がりだ。そのミュージックビデオの監督を務めたのは松永つぐみ。楽曲の“あざとさ”を表現した。また、「バニバニラ」の配信リリースを記念してLINE MUSIC再生キャンペーンも実施中だ。

以下に松永つぐみ監督のコメントをお届けしたい。

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「今回“あざとさ”をテーマに制作するにあたり、可愛らしさの中に潜む二面性や毒っぽさを、メンバーそれぞれの魅力とともに表現できればと思い制作させて頂きました。

日常シーンにおける可愛らしくあざとい姿と、抽象的で少し毒っぽさを感じさせるシーン、それぞれでの二面性を楽しんでいただけたら幸いです」

──松永つぐみ監督

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■Major 3rd Digital Single 「バニバニラ」

2026年5月6日(水)配信開始

配信リンク：https://tf.lnk.to/VaniVanilla

※TOKYO MX新木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』エンディング主題歌

■ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』

▼放送日程

・TOKYO MX：4月2日(木)より毎週木曜21:25〜21:54 (TOKYO MX1)

・群馬テレビ：4月2日(木)より毎週木曜23:00〜23:30

・福岡放送：4月4日(土)より毎週土曜25:00〜25:30

・テレビ岩手：4月5日(日)より毎週日曜25:25〜25:55

・静岡放送：4月6日(月)より毎週月曜25:35〜26:05

・とちぎテレビ：4月7日(火)より毎週火曜23:30〜24:00

▼キャスト

主演：大友花恋 船津稜雅(超特急)・桜井玲香

エンディング主題歌：yosugala

■＜yosugala 4th anniversary live「progress the night -NHKホール-」＞

6月21日(土) 東京・NHKホール

open16:30 / start17:30

（問）Edenhall Inc.：info@edenhall-inc.com