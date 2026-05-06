右腕の疲労のために負傷者リスト（IL）入りしているアストロズ・今井達也投手（27）が5日（日本時間6日）、傘下マイナーの3Aシュガーランドの一員として、アルバカーキ戦に先発。IL入り後、2度目の調整登板では3回1安打1失点ながら、5四球を与えるなど制球力に課題を残した。

落ち着いた立ち上がりだった。初回、先頭打者をフルカウントから外角スライダーで空振り三振。次打者に右前打を許したが、メジャー通算116試合に出場する3番・マシンをチェンジアップで二ゴロ併殺に打ち取り、初回を無失点で終えた。

2回も無失点と順調に回を重ねたが、3回に突如、制球力を乱した。先頭からの連続四球で無死一、二塁とすると1死後、ボークで走者をそれぞれ次の塁へと進めた。何とか2死まではこぎ着けたが、2死二、三塁から連続四球で失点。無安打で1点を失った。

最速96.6マイル（約155.4キロ）の直球を軸にスライダー、チェンジアップなどで投球を組み立てたが、細かい制球力を欠き、3回までに63球を要した。

4月28日（同29日）には2AコーパスクリスティでIL入り後初めてのリハビリ登板。先発で2回0/3を投げ、1本塁打を含む6安打5失点。59球を投じ、2三振3四球で勝敗は付かなかった。

ジョー・エスパーダ監督は5日（同6日）のドジャース戦前に取材に答え、今井の投球で重視する点について「一番は健康。試合後に健康な状態で終えること。結果や内容はあまり見ていません。4、5回をしっかり投げてもらい、明日どう感じるかを見るだけです」と話した。

メジャー移籍1年目の今井は先発した4月10日（同11日）のマリナーズ戦で1死しか取れずに緊急降板。その後にIL入りした。今季の成績は3試合の登板で1勝0敗、防御率7・27となっている。