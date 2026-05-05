世紀の一戦を観戦していた大物にファンの視線が集まっている。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突し、井上が判定勝ちした。著名人も多数来場した一戦には、元国民的アイドルの姿もありファンを驚かせた。

伝説の一戦を会場で見守ったのは、80年代に一世を風靡した元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代だ。リングサイドの席で、夫で実業家の矢島昌樹氏、息子でタレントの矢島名月らと共に観戦。大橋秀行会長とも2ショットを撮影していた。

渡辺は4日、自身のインスタグラムを更新。「家族でTHE DAYへ ボクシング観戦してきました」と記した投稿には、ファンから「美奈代ちゃん かわいい〜」「凄い迫力ですね 美奈代さんご家族で観戦！ 素敵です」「家族でボクシング 観戦いいですねぇ」「私も行きました お見かけしました 可愛かったです」「美奈代さん、可愛いですね」などの声が寄せられた。

観戦チケットの最高値は33万円にもかかわらず、5万5000席が売り切れ。世界のボクシングファンが熱視線を送った大一番には、放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」など数々のヒット作に出演している俳優の菅田将暉や元DeNA監督の三浦大輔氏らの姿もあった。



（THE ANSWER編集部）