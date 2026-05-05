「子どもにも、誰にも迷惑をかけたくない」と、生活が苦しくても援助を求めようとしない……。実は、そんな気遣いをするシニアは少なくありません。しかし、その結果、最悪の事態が起きてしまったら、気づけなかったという深い傷を子どもの心に一生残すことになるかもしれません。本記事では、頼らない老後がもたらす危険について、事例とともに見ていきます。

年金月10万円で暮らす父、貯金が枯渇してからの「極限生活」

「余裕のある暮らしだとは思っていませんでした。でも、まさかあそこまで追い詰められていたなんて」

そう声を落とすのは、都内で妻と息子と暮らす会社員の佐藤裕介さん（仮名・55歳）。すべてが発覚したのは、ある日、スマホに届いた知らない番号からの着信でした。それは、父の健一さん（仮名・83歳）が病院に運ばれたという連絡でした。

病院に駆けつけた裕介さんが対面したのは、記憶にあるよりも小さくなり、意識が朦朧とした父の姿でした。医師から告げられた診断名は「重度の栄養不足と脱水」。

「最後に会ったのは、あの時点から8ヵ月ほど前でしょうか。うちに来てもらって……そのときは普通に見えたんですが」

父が暮らす古い木造アパートに足を踏み入れた裕介さんは、言葉を失います。西日が差し込む部屋の冷蔵庫を開けると、中には食パンの袋と卵パック、そして数切れの漬物だけ。

「親父、いったい毎日何を食べてたんだよ……」



「普通だよ。パンとか、納豆とか……。たまに贅沢して、カップラーメンも食べてたしな」

父は笑顔でしたが、実態は厳しいものでした。朝食は抜き。昼はインスタント麺を啜り、夜はご飯に卵をかけるだけ。肉や魚を最後に食べたのがいつかも思い出せない。そんな「1日300円」の食生活を、半年間も続けていたというのです。

「貯金ゼロ」になった日

父の年金は月10万円ほど。町工場で働いていましたが、転職が多く厚生年金に加入していない期間もあったため、年金額は多いとはいえません。母の存命中はその分の年金収入ももありましたが、今は父の年金だけ。

それでも細々と貯えを切り崩してきましたが、半年前、ついに通帳の残高が底をついたといいます。

アパートの家賃は月5万円。「残りの5万円で暮らさなくてはならない」――その恐怖が、83歳の老人を極端な節約へと走らせました。電球を外し、水さえも節約する生活です。

裕介さん自身は、父の年金額や貯蓄の詳細までは把握しておらず、「なぜもっと早く頼ってくれなかったのか」と自分を責めずにはいられませんでした。

見えにくい高齢者の孤立

高齢者の一人暮らしが増えるなか、社会問題として指摘されているのが“孤立”です。警察庁の統計によると、令和6年に自宅で亡くなった65歳以上の一人暮らしの高齢者は5万8,044人。誰にも看取られないまま亡くなるケースも少なくないといいます。

こうした背景には、「家族に迷惑をかけたくない」という高齢者の心理が隠れている場合があります。健一さんもその一人。倒れる前まで、健一さんは生活の苦しさを誰にも打ち明けていませんでした。地域の見守り活動の声かけにも「まだ大丈夫だから」と断っていたといいます。

「子どもには子どもの生活がある。親として負担はかけられない。国や地域にも迷惑をかけたくない」

裕介さんは家庭を持ち、住宅ローンも抱えています。健一さんはそれを知っているからこそ、生活が苦しくても相談できなかったのでしょう。しかし裕介さんは、こう話します。

「むしろ、何も知らされない方がつらいです。育ててくれた父が、ひもじい思いをして亡くなったとしたら……一生後悔したでしょう」

周囲に頼るという老後の知恵

退院後、裕介さんは父の生活環境を根本から見直すことにしました。

まずは地域包括支援センターへ。生活保護の申請も視野に入れつつ、配食サービスや介護保険の利用を開始しました。

家族に遠慮するあまり、本当に困ったときまで黙ってしまう。それは多くの高齢者に共通する姿でもあります。しかし、家族や地域、制度に頼ることは決して特別なことではありません。

“迷惑をかけたくない”という遠慮が、かえって大きな心配を生むこともあります。頼ることもまた、老後を生きるための大切な知恵なのかもしれません。

参考：警視庁「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者（令和6年）