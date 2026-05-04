12星座×タロット占い「双子座（ふたご座）」2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■双子座（ふたご座）
カード：星（正位置）
希望を現実に変える週。思いつきで終わらせず、1枚の企画書、1本の連絡、1つの応募に
落とし込もう。言葉が追い風になる時期だからこそ、遠慮は損。未来の話を具体案に変えた者が抜け出す。発信は夢語りで終わらせず、締め切りまで示そう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■双子座（ふたご座）
カード：星（正位置）
落とし込もう。言葉が追い風になる時期だからこそ、遠慮は損。未来の話を具体案に変えた者が抜け出す。発信は夢語りで終わらせず、締め切りまで示そう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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