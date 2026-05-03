バンダイは、なりきり玩具「DXエクスドリームライズカプセム＆ゼッツエクスドリームドライバーバックル」を2026年5月2日に発売した。

本商品は、『仮面ライダーゼッツ』にて仮面ライダーゼッツがパワーアップした姿「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」の変身アイテム「エクスドリームライズカプセム」と、変身ベルト「ゼッツエクスドリームドライバー」をなりきり玩具で再現したものである。

「ゼッツエクスドリームドライバーバックル」

※「変身ベルト DXゼッツドライバー」は別売りです

「DXエクスドリームライズカプセム」

「ゼッツエクスドリームドライバー」は別売りの「変身ベルト DXゼッツドライバー」のカバーを付け替えることで劇中デザインを再現でき、「エクスドリームライズカプセム」をセットして回すことで変身なりきり遊びが楽しめる。

本稿では「DXエクスドリームライズカプセム＆ゼッツエクスドリームドライバーバックル」の音声や発光ギミックを紹介していく。

赤いゼッツエクスドリームドライバーとミラーボールのような大型のエクスドリームライズカプセム

「DXエクスドリームライズカプセム＆ゼッツエクスドリームドライバーバックル」は上述した通り、「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」の変身ベルトを再現できるなりきり玩具で、別売りの「変身ベルト DXゼッツドライバー」と合わせて遊ぶことができる。

準備として、「変身ベルト DXゼッツドライバー」のカバーを外して「ゼッツエクスドリームドライバーバックル」に付け替える。この時、ゼッツドライバー本体にカチッと装着する。本体の電源スイッチを入れた状態で、装着すると接続部分が本体のスイッチを押し、装着音声が鳴るようになっている。

「変身ベルト DXゼッツドライバー」（右）のカバーを外して、ゼッツエクスドリームドライバーバックルを装着

本体の両端にあるくぼみにはめ込む。右端にはスイッチが設けられ、装着すると音声が鳴る

「ゼッツエクスドリームドライバー」は、黒を基調とし、メタリックグリーンの差し色が施された機能性を追求したシンプルな「ゼッツドライバー」から、鮮やかな赤いカラーリングにゴールド塗装の鮮烈な色合いとなり、新たな印象のデザインとなっている。

バックルにはモールドが施され、ゴールドのパーツもエッジの利いたデザインとなっている。

そして、「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」の変身アイテム「エクスドリームライズカプセム」は、通常のカプセムよりも大型となっている。

正面はミラーボールのような透明の半球ドーム造形にダイヤルのようなライトグリーンのパーツが特徴的。ドーム部分はラメの入ったクリアパーツで、宝石のカットを思わせる凹凸造形が施されており、ミラーボールのような意匠となっている。中にはドットの絵柄が入っており、「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」の力を解放したようなデザインとなっている。

通常のカプセムでは中央の部分を横に回すギミックだったが、「エクスドリームライズカプセム」は正面がダイヤルのように縦に回すギミックとなっている。

裏面は「DXデュアルメアカプセム」のように半球状の装填部分と縁パーツで構成されている。「エクスドリームライズカプセム」は電源を有し、LR44×3個を使用する。下部には電源ボタンが設けられ、スイッチを入れるとLED発光と音声が鳴る。

これまでのカプセム同様、認識ピンに加えて連動スイッチがある。連動スイッチは斜めに対で配置されたボタンと装填部分にある小さいボタンがあり、正面パーツの回転に連動してボタンが起き上がる仕様となっている。

「DXエクスドリームライズカプセム」

裏面

ミラーボールのような大きなクリアパーツが中央を飾る

凹凸で光を拡散する形状となっている

UFOのような全体デザイン

裏面には電源スイッチが設けられている

回転に連動してボタンが起き上がる。「ゼッツエクスドリームドライバー」本体内側にあるスイッチを押す仕組みとなっている

フチ部分に設けられたボタンは「ゼッツエクスドリームドライバー」にある突起を押し込むものとなっている

本体内側のスイッチ、バックルのスイッチに対応している

変身遊びは「エクスドリームライズカプセム」をバックルにセットし、本体の上部スイッチを押すことで待機音が鳴る。

そして、カプセムを回転させることで変身音が鳴る。その際、上述した連動ボタンによってバックルが展開、「エクスドリームライズカプセム」からの音声も入り、音の情報量もこれまでにない豪華さを誇る。

そして、「エクスドリームライズカプセム」中央もLED発光で万華鏡のようにきらめき、「仮面ライダーゼッツ」の最強フォームにふさわしいものとなっている。

光輝く超・超発光とともに変身

ここからは音声、発光ギミックについて見ていきたい。

「DXエクスドリームライズカプセム＆ゼッツエクスドリームドライバーバックル」の最大の特徴は超・超発光ギミックだ。変身・必殺技などのなりきり遊びで、「エクスドリームライズカプセム」を回転させることで中央部が発光する。通常のカプセムは「変身ベルト DXゼッツドライバー」本体のLED発光を透過して、カプセムを光らせるようになっていた。

「エクスドリームライズカプセム」ではカプセム本体にLEDが仕込まれ、七色の光が中央部を照らすようになっている。そして、ミラーボール状のパーツと回転によってプリズムのように光が拡散されることで、さらにまばゆい輝きを放つ。

そして、「ゼッツエクスドリームドライバーバックル」にも様々なギミックが詰め込まれている。バックルの裏面にある爪部分のスイッチによる脱着音認識はもちろん、変身遊びでのバックルの左右が展開するギミックも面白い。

「エクスドリームライズカプセム」が回転することで裏面のスイッチが起き、バックル側のボタンを押すことで解放される。手ごたえのある操作感、力を解放するように開くバックル、そして超・超発光でなりきりの没入感も抜群だ。

音声も力強く、ハイテンションなアクションを彷彿とさせるものとなっている。

【「DXエクスドリームライズカプセム＆ゼッツエクスドリームドライバーバックル」の発光＆音声ギミックをチェック！【#仮面ライダーゼッツ】】

以上、「DXエクスドリームライズカプセム＆ゼッツエクスドリームドライバーバックル」のレビューをお送りした。

別売りの「変身ベルト DXゼッツドライバー」と合わせることで、「仮面ライダーゼッツ」の新たな姿「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」へのなりきり変身・アクションが楽しめる。特に発光ギミックは光を拡散させる表現が面白く、装着している状態でも七色の光が溢れてくるのが見えるのもなりきり感を上げてくれる。

もちろん、「エクスドリームライズカプセム」の回転操作や「ゼッツエクスドリームドライバーバックル」の展開ギミックなど「変身ベルト DXゼッツドライバー」の究極進化を感じさせるものとなっている。

また、「エクスドリームライズカプセム」は別売りの「DXブレイカムゼッツァー」との連動遊びも可能となっている。

「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」はどのような能力を持っているのか？ 物語の中でどのような活躍を見せるのか？ 『仮面ライダーゼッツ』での登場が非常に楽しみだ。

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※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。