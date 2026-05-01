犬が『背中を向けて座る』心理５選

愛犬が隣に座ったと思いきや、なぜか背中を向けて座ることはありませんか。足元に背を向けるようにして座ることもあるでしょう。ここでは、犬が背中を向けて座る心理を解説します。

1.最大の信頼を寄せている

愛犬に背中を向けて座られると、こちらを見てくれていないような気がして寂しく感じる人もいるかもしれません。しかし、犬にとって背中を向ける行為には、強い信頼が含まれています。

背中を向けるということは、相手が自分を襲わない、味方であるという絶対的な信頼を持っていることを意味しています。したがって、大前提として最大の信頼を寄せているからこそ、背中を向けて座ることができているのです。

2.安心してリラックスしている

背中を向けて座るということは、深い信頼を寄せている人の近くにいることを意味しています。そのため、強い安心感を得られている、または安心したいという気持ちから背中を向けて座ることもあるでしょう。

隣で背を向けるように、緊張した様子を見せずに座っている場合は、すでに信頼している飼い主の隣にいられることで、リラックスできているサインです。

3.甘えている

背中を向けて、なおかつおしりを飼い主にくっつけるように座っている場合は、飼い主に甘えたいという気持ちも見え隠れします。

飼い主に強い信頼と安心感を覚えているだけでなく、「甘えたいな」「飼い主さんにくっついていたいな」という気持ちが含まれています。

4.「おしりを撫でて」と言っている

犬が背中を向けて、さらにおしりをくっつけてきたり、ぶつけてきたりするときは、「おしりを撫でて」というサインです。

犬は背中からおしりにかけて優しく撫でられることを好みます。そのため、大好きな飼い主におしり（背中）を撫でてもらうため、伝わるように背中を向けておしりをくっつけたりぶつけたりしてアピールしているのです。

5.飼い主を守ろうとしている

小さなお子様がいるご家庭では、お子様の隣に背を向けるようにして座っている愛犬の姿を見かけることもあるでしょう。このような状況では、背を向けている相手を危険から守ろうとしていることも考えられます。

飼い主の場合でも、自分が見ている方向から襲い掛かる敵（危険）を排除し、飼い主を守ろうという意志で背を向けていることもあるでしょう。同時に、「飼い主さんはそっちをお願いね！」と託されていることもあります。

犬が背中を向けてきたときの飼い主の対応

犬が背中を向けてきたとき、飼い主はどのように対応すべきなのでしょうか。

背中を向けて少し間をとって座っている場合は、そのまま静かに休ませてあげても良いでしょう。しかし、背中を向けておしりをくっつけるように座っているのならば、甘えたいサインです。背中からおしりにかけて、毛の流れに沿うように優しく丁寧に撫でてあげてください。

優しく声をかけながら撫でてあげると、より飼い主の愛情を感じられて喜ぶ犬が多いですよ！

まとめ

いかがでしたか。犬が背中を向けて座るとき、飼い主への強い信頼や愛情、甘えたい気持ちが見え隠れしています。強い信頼を寄せられていると理解し、くっついて座ってきたときは、ぜひ背中やおしりを撫でてあげてくださいね！