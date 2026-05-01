

独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏





『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、ピザまんの皮にバターを吸収させて焼いた「ピザまんのバター焼き」！

【写真】「ピザまんのバター焼き」のレシピ

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【今回の食材】

・ピザまん 1個

・バター 10〜20g

・とろけるチーズ（ピザ用） 適量

野島 サントリーが3月に発売した炭酸飲料「ギルティ炭酸NOPE」がどうやらめちゃ売れしているみたいですね！

助手 大量陳列してる店もたくさん見かけるし、サントリーがガチで気合いを入れて売ってそうッスね。おっ、今回はもしやNOPEのバカレシピッスか？

野島 それも考えたんですが、NOPEは99種類以上のフルーツ＆スパイスをブレンドしていたり、コカ・コーラを超える高カロリーだったり、なんというかすでにバカ。これをアレンジするのもいいけど、NOPEに合うようなギルティフードを作るほうが楽しいかと！

助手 気合い入れた新商品にバカとか言いなさんな！ でも確かに、ドリンクに負けないフードが欲しいかもッスね。作ってみてくださーい！

野島 今回作るのは「ピザまんのバター焼き」。皮にバターを吸収させて焼く、とびっきりのジャンクフードです！

助手 ブハハッ！ 設定だけでバカすぎる。ドリンクとフードでジャンク大決戦ッスね！



（１）開ける！ コンビニで調達したピザまんの裏面の中央に包丁などで小さな穴を開ける。穴の深さはピザソースの入っているくらいまででOK。後で焼くので冷めた状態でも問題ない







（２）詰める！ （１）で開けた穴にピザ用のとろけるチーズを1本ずつ詰める。箸などを使って押し込むようにするとやりやすい。入れる量はお好みで調整していいが、多いほどよりギルティに！





野島 でもバターだけでNOPEの複雑な風味に立ち向かうのは難しいので、ピザまんを焼く前にチーズをドーピングしましょう。裏面に小さな穴を開け、ピザ用とろけるチーズを1本ずつ挿入していきますよ。

助手 ジャンクフードを作ってるのに緻密な作業してるの、シュールすぎでしょ！ 焼くときに上からチーズをのせるとかじゃダメなんスか？



（３）つまむ！ ピザまんの皮の穴周辺を水で軽く湿らせ、餃子の皮を閉じるように指先でつまみ、穴を閉じる。完全に閉じられなくてもどうにかなる。力を入れすぎると逆に穴が開くので要注意！





野島 ダメです！ やっぱりかじったときに中からとろけたチーズがドバドバ出てくるほうがジャンク感があるじゃない。で、チーズを入れた穴は皮を軽く水で湿らせてから指でグニグニとつまむと閉じることができます。

助手 餃子の皮みたいッスね。



（４）焼く！ フライパンを熱してバターを溶かし、ピザまんを入れてフライ返しなどでプレスするように焼く。溶けたバターをなるべく吸収させるように焼くのがギルティ化のポイントだ！







（５）完成！「ピザまんのバター焼き」





野島 あとは熱したフライパンでバターを溶かし、ピザまんをプレスしながら生地にバターを吸わせるように焼き、表面に焦げ目がついたら完成です。さあ、NOPEと一緒に食べてみて！

助手 ウホーッ！ やりすぎなくらい中からチーズがあふれ出てきたッス！ これは確かに中に入れたのは大正解。しかも後からバターの風味も猛追してきて、皮までバッチリウマい。でもピザソースの味も主張してくるし、満足度がヤバすぎる！ しかもドリンクとの相性も完璧。アンタこれ、過去最高のペアリング誕生だぞ！

野島 やっぱりペアリングの基本は目には目を、バカにはバカを、ってことなんですよ。

助手 だからNOPEのことはバカって言うんじゃない！

撮影／野島慎一郎