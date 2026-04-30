これは「ウニャーン合唱団！」 猫たちの深夜の大合唱に反響、シンクロぶりに「みんな並んでかわいい」
深夜、猫たちが棚の上に並んで鳴き声をあげる動画がInstagramで65.8万回再生、4.5万いいねを記録し、話題を集めている。「ウィーン少年合唱団か！」という一言を添えて投稿した大島淳之さん（@atykosm_9cats）のもとには「みんな並んでかわいい合唱団ですね」「シンクロしてる」「ウニャーン合唱団の方々ですね」などのコメントが相次いだ。深夜の大騒動について大島さんに聞いた。
【写真】なぜ深夜に大合唱？ 猫たちの視線の先にいたのは？
――蛾を発見した瞬間、猫たちのリアクションはいかがでしたか？
「誰からともなく一斉に騒ぎ出した感じで、蛾に近づこうと次々ベッド横の棚の上へ登っていきました。私はすでに寝ていましたが、起こされました。はじめは横になったまま撮影していたのですが、興奮した猫が顔に飛んでくる勢いだったのでベッドから起き上がって撮ったのが今回の動画です」
――「ウィーン少年合唱団」と例えられるほどの見事な鳴き声でしたね。飼い主さんにはどんなハーモニーに聞こえましたか？
「いつもとは違う鳴き声で、起こされて眠かったのですが、それはそれで心地よかったです」
――棚の上にこれだけの頭数が集まるのは珍しいことなのでしょうか？
「通常は1〜2匹、多くても3匹くらいで、4匹集まることはまずありません」
――騒動はその後どうなったのでしょうか？
「最終的には私が蛾を捕まえて外へ逃がしました。猫たちは何事もなかったように散り散りになっていきました」
――動画に登場する猫たちの名前の由来や性格を教えてください。
「動画に登場した6匹は六つ子の兄弟で、映画『男はつらいよ』や『北の国から』の登場人物、春の季節や見た目の特徴からそれぞれ名前を付けました。他に母猫もいて計７匹でにぎやかに暮らしています。みんな内弁慶なイタズラ猫ですが甘えん坊です」
写真家の大島さんはInstagram（@atykosm_9cats）のほか、X（@atyk12）でも猫たちの日常を発信している。
――蛾を発見した瞬間、猫たちのリアクションはいかがでしたか？
「誰からともなく一斉に騒ぎ出した感じで、蛾に近づこうと次々ベッド横の棚の上へ登っていきました。私はすでに寝ていましたが、起こされました。はじめは横になったまま撮影していたのですが、興奮した猫が顔に飛んでくる勢いだったのでベッドから起き上がって撮ったのが今回の動画です」
――「ウィーン少年合唱団」と例えられるほどの見事な鳴き声でしたね。飼い主さんにはどんなハーモニーに聞こえましたか？
「いつもとは違う鳴き声で、起こされて眠かったのですが、それはそれで心地よかったです」
――棚の上にこれだけの頭数が集まるのは珍しいことなのでしょうか？
「通常は1〜2匹、多くても3匹くらいで、4匹集まることはまずありません」
――騒動はその後どうなったのでしょうか？
「最終的には私が蛾を捕まえて外へ逃がしました。猫たちは何事もなかったように散り散りになっていきました」
――動画に登場する猫たちの名前の由来や性格を教えてください。
「動画に登場した6匹は六つ子の兄弟で、映画『男はつらいよ』や『北の国から』の登場人物、春の季節や見た目の特徴からそれぞれ名前を付けました。他に母猫もいて計７匹でにぎやかに暮らしています。みんな内弁慶なイタズラ猫ですが甘えん坊です」
写真家の大島さんはInstagram（@atykosm_9cats）のほか、X（@atyk12）でも猫たちの日常を発信している。