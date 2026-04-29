小原正子、GW前に“正子ツアー”急遽変更＆新プランに前向き姿勢
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が28日、オフィシャルブログを更新。ゴールデンウィークに予定していた家族旅行“正子ツアー”の変更を明かし、新たなプランを模索していることを報告した。
この日、「ゴールデンウィーク？！★」と題してブログを更新した小原は、「今年のゴールデンウィークは みんなでいったことない岡山・倉敷へいこか！」と以前から家族旅行を計画していたことを報告し、「正子ツアーは随分前から段取りしていましたが」と準備を進めていたことを明かした。
しかし、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木の仕事や子どもたちの少年野球の試合などが重なり、「ここにきてスケジュールが変わってきまして 急遽変更することになりそうです」と予定変更を決断。「色々と下調べしてたけど 残念！！」と心境をつづった。
それでも「こんなこともあるかもしれないことは想定内」と前向きに受け止め、「臨機応変に対応しようと思います」とコメント。「せっかくのゴールデンウィークなので 少しでも 家族でベッタリと遊んで お母さんが楽しく、楽できるように」と新たなプランを模索していることを告白。
最後は、昨年の琵琶湖でのSUP体験や、一昨年のイルカ体験など過去の思い出を振り返り、「と、ふりかえりながら悩んでおります 笑」とユーモアを交えてブログ締めくくった。
この投稿にファンからは「岡山は何もないとこですが来てほしい」「まーこママの企画力尊敬」「楽しいゴールデンウィークを」「ツアーコンダクターまぁこの腕の見せどころじゃ」「中学生入学前の今年がララストチャンス」「琵琶湖も、一昨年の讃岐も、体験型旅行で、ツアーコンダクターに敬意を表すばかり」「母親目線でのツアーコンダクター様、今年も 良い所を探してあげて下さいね」といった声が寄せられている。
この日、「ゴールデンウィーク？！★」と題してブログを更新した小原は、「今年のゴールデンウィークは みんなでいったことない岡山・倉敷へいこか！」と以前から家族旅行を計画していたことを報告し、「正子ツアーは随分前から段取りしていましたが」と準備を進めていたことを明かした。
それでも「こんなこともあるかもしれないことは想定内」と前向きに受け止め、「臨機応変に対応しようと思います」とコメント。「せっかくのゴールデンウィークなので 少しでも 家族でベッタリと遊んで お母さんが楽しく、楽できるように」と新たなプランを模索していることを告白。
最後は、昨年の琵琶湖でのSUP体験や、一昨年のイルカ体験など過去の思い出を振り返り、「と、ふりかえりながら悩んでおります 笑」とユーモアを交えてブログ締めくくった。
この投稿にファンからは「岡山は何もないとこですが来てほしい」「まーこママの企画力尊敬」「楽しいゴールデンウィークを」「ツアーコンダクターまぁこの腕の見せどころじゃ」「中学生入学前の今年がララストチャンス」「琵琶湖も、一昨年の讃岐も、体験型旅行で、ツアーコンダクターに敬意を表すばかり」「母親目線でのツアーコンダクター様、今年も 良い所を探してあげて下さいね」といった声が寄せられている。