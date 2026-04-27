【スシロー】スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』とコラボ！限定グッズ付きメニューが多数登場！
回転すしチェーンの「スシロー」とHoYoverseが贈るスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』とのコラボレーションが再び実現。2回目となるコラボレーション「黄金の一皿」が2026年4月27日からスタートした。
【画像】第1弾のコラボ限定ピック
■コラボ限定グッズ付きのメニューが登場
『崩壊：スターレイル』は創り込まれたストーリーと個性的なキャラクターで、世界的に人気の高いスペースファンタジーRPG。スシローとのコラボは2回目となる。今回は4月27日から第1弾、5月15日(金)から第2弾が行われる。
ピック付きのすしメニューでは、「崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き マーラー風サーモン 揚げネギ添え 第1弾・第2弾」(250円〜)が第1弾、第2弾共通で販売。定番のサーモンに香ばしく揚げたネギ、特製マーラーソースを合せたスシローの創作すしで、全5種のピックがランダムで1つ付いてくる。
そのほか、第1弾では、牛肉を使い長崎名物レモンステーキをイメージした「崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き レモンステーキ風にぎり 第1弾」(250円〜)や、ボリューム感ある大えびの旨味が楽しめる「崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き 大えび 第1弾」(250円〜)でもランダムでピックが1つ付き、ピックの1種はシークレットになっている。
第2弾もピックは第1弾と同じく4種＋シークレット1種の全5種だが、絵柄が変わる。この期間限定でスシローの特製ダレで焼き上げた「崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き うなぎの蒲焼き 第2弾」(250円〜)と、コリッとした食感が味わえる「崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き 大つぶ貝 第2弾」が登場。どちらの期間もピックはなくなり次第終了となるのでそれぞれの期間で早めにチェックしておこう。
天然インド鮪の大とろ1貫、中とろ2貫、中とろ焦がし醤油1貫、漬け赤身1貫、ねぎまぐろ包み1貫がセットになった「崩壊：スターレイルコラボ限定カード付き 天然インド鮪6貫盛り 第1弾・第2弾」(1220円〜)には、コラボ限定カードが付く。こちらも4種＋シークレット1種の全5種で、第1弾、第2弾で絵柄が変わる。
さらに、この限定カード裏面の二次元コードから抽選キャンペーンサイトにアクセスすると、スシローコラボ限定描きおろしアクリルスタンドペアセットが100人に当たるキャンペーンも行われる。
■すしだけじゃない！サイドメニューも要チェック
さらに、サイドメニューにも注目。「崩壊：スターレイルコラボ限定クリアしおり付き フライドポテト 第1弾・第2弾」(280円〜)にはコラボ限定クリアしおりが付く。こちらも4種＋シークレット1種の全5種で、第1弾、第2弾で絵柄が異なる。すしと一緒に楽しむサイドメニューに選んで、オリジナルグッズを手に入れよう。
また、スイーツにはコラボ限定ステッカーが付く。対象となるスイーツは第1弾では「崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き 白桃とヨーグルトのアイスケーキ 第1弾」(300円〜)、第2弾では「崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き コーヒーゼリーほろにが仕立て 第2弾」(250円〜)、両期間対象となる「崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き わらび餅と大学芋 第1弾・第2弾」(290円)の3種。
こちらのステッカーには6月1日(月)〜30日(火)まで利用できるスシロー5％オフクーポンが付いてくるので、次回来店時にちょっとお得にすしやサイドメニューが楽しめる。
さらに、スシローらしさを一番感じる限定グッズがコラボ限定すし皿。これはウーロン茶やポップメロンソーダなど5種のソフトドリンクが対象。「崩壊：スターレイルコラボ限定すし皿付き ソフトドリンク 第1弾・第2弾」(1400円〜)を1点オーダーすると、4種＋シークレット1種の全5種の限定コラボすし皿からランダムに1つ付いてくる。もちろん、こちらも第1弾、第2弾で絵柄も変わる。飾っておいても、おうちでお店気分を楽しむのにもいい。
どれもファンにはたまらない限定コラボグッズ。すべてランダムで提供されるので、どんな絵柄が手に入るかも楽しみ。コラボ実施期間は長めだが、どれもなくなり次第終了となるので気になる人は早めにお店に足を運ぼう。
※2026年5月12日(火)、13日(水)は一斉休業日です。
※商品の価格は店舗によって異なります。
※限定コラボすし皿を目的とした大量の買い占め、営利を目的とした転売行為、1人での複数個注文はお控えください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】第1弾のコラボ限定ピック
■コラボ限定グッズ付きのメニューが登場
『崩壊：スターレイル』は創り込まれたストーリーと個性的なキャラクターで、世界的に人気の高いスペースファンタジーRPG。スシローとのコラボは2回目となる。今回は4月27日から第1弾、5月15日(金)から第2弾が行われる。
ピック付きのすしメニューでは、「崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き マーラー風サーモン 揚げネギ添え 第1弾・第2弾」(250円〜)が第1弾、第2弾共通で販売。定番のサーモンに香ばしく揚げたネギ、特製マーラーソースを合せたスシローの創作すしで、全5種のピックがランダムで1つ付いてくる。
そのほか、第1弾では、牛肉を使い長崎名物レモンステーキをイメージした「崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き レモンステーキ風にぎり 第1弾」(250円〜)や、ボリューム感ある大えびの旨味が楽しめる「崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き 大えび 第1弾」(250円〜)でもランダムでピックが1つ付き、ピックの1種はシークレットになっている。
第2弾もピックは第1弾と同じく4種＋シークレット1種の全5種だが、絵柄が変わる。この期間限定でスシローの特製ダレで焼き上げた「崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き うなぎの蒲焼き 第2弾」(250円〜)と、コリッとした食感が味わえる「崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き 大つぶ貝 第2弾」が登場。どちらの期間もピックはなくなり次第終了となるのでそれぞれの期間で早めにチェックしておこう。
天然インド鮪の大とろ1貫、中とろ2貫、中とろ焦がし醤油1貫、漬け赤身1貫、ねぎまぐろ包み1貫がセットになった「崩壊：スターレイルコラボ限定カード付き 天然インド鮪6貫盛り 第1弾・第2弾」(1220円〜)には、コラボ限定カードが付く。こちらも4種＋シークレット1種の全5種で、第1弾、第2弾で絵柄が変わる。
さらに、この限定カード裏面の二次元コードから抽選キャンペーンサイトにアクセスすると、スシローコラボ限定描きおろしアクリルスタンドペアセットが100人に当たるキャンペーンも行われる。
■すしだけじゃない！サイドメニューも要チェック
さらに、サイドメニューにも注目。「崩壊：スターレイルコラボ限定クリアしおり付き フライドポテト 第1弾・第2弾」(280円〜)にはコラボ限定クリアしおりが付く。こちらも4種＋シークレット1種の全5種で、第1弾、第2弾で絵柄が異なる。すしと一緒に楽しむサイドメニューに選んで、オリジナルグッズを手に入れよう。
また、スイーツにはコラボ限定ステッカーが付く。対象となるスイーツは第1弾では「崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き 白桃とヨーグルトのアイスケーキ 第1弾」(300円〜)、第2弾では「崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き コーヒーゼリーほろにが仕立て 第2弾」(250円〜)、両期間対象となる「崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き わらび餅と大学芋 第1弾・第2弾」(290円)の3種。
こちらのステッカーには6月1日(月)〜30日(火)まで利用できるスシロー5％オフクーポンが付いてくるので、次回来店時にちょっとお得にすしやサイドメニューが楽しめる。
さらに、スシローらしさを一番感じる限定グッズがコラボ限定すし皿。これはウーロン茶やポップメロンソーダなど5種のソフトドリンクが対象。「崩壊：スターレイルコラボ限定すし皿付き ソフトドリンク 第1弾・第2弾」(1400円〜)を1点オーダーすると、4種＋シークレット1種の全5種の限定コラボすし皿からランダムに1つ付いてくる。もちろん、こちらも第1弾、第2弾で絵柄も変わる。飾っておいても、おうちでお店気分を楽しむのにもいい。
どれもファンにはたまらない限定コラボグッズ。すべてランダムで提供されるので、どんな絵柄が手に入るかも楽しみ。コラボ実施期間は長めだが、どれもなくなり次第終了となるので気になる人は早めにお店に足を運ぼう。
※2026年5月12日(火)、13日(水)は一斉休業日です。
※商品の価格は店舗によって異なります。
※限定コラボすし皿を目的とした大量の買い占め、営利を目的とした転売行為、1人での複数個注文はお控えください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。