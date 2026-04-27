“パキッ”と割れるドーナツ、新食感が斬新すぎる……！

ミスタードーナツから新食感ドーナツ『サクぽふん』と、『シャリもぐフルーツフローズン』が、期間限定で4月27日（月）より登場。

筆者は事前に行われたプレス発表会へ参加。気になる新製品をご紹介します。

新食感ドーナツ『サクぽふん』とは

『サクぽふん』は台湾ドーナツをヒントに開発し、外側の「サクサク」食感と、中の軽やかな「ぽふん」食感の2つの食感が合わさることで生まれる新感覚の生地が特長の素朴でやさしい甘さのドーナツ。

今回、この新感覚食感を生み出すために、軽やかな口当たりのドーナツ生地に、ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライ。ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライすることで、ドーナツ表面がごつごつとし、「サクサク」食感を実現。手に取った時の独特のごつごつ感や、ひとくち食べると感じる新感覚の”サクぽふん食感”を楽しむことができます。

「サクぽふん ミルクシュガー」「サクぽふん カスタードシュガー」を食べてみた

「サクぽふん ミルクシュガー」は、「サク」「ぽふん」とした軽やかな食感の生地と、やさしいミルク風味のシュガーが合わさった新感覚なドーナツ。表面にはミルク風味のシュガーをまぶし、ひとくち食べるとやさしい甘さを感じる一品。

手に取ると、表面の独特なごつごつとした質感が目を引きます。

食べてみると、外側の「サクサク」は揚げ物の衣を思わせる香ばしいサクサク感、中の「ぽふん」は、しっとり寄りのやわらかさ。シュガーの優しい甘さが口の中で広がって、これはもう素朴においしい……！

軽く力を入れただけで、簡単に”パキッ”と割れる手応えも。

「サクぽふん カスタードシュガー」は、「サク」「ぽふん」とした軽やかな食感の生地と、風味豊かなカスタードシュガーが合わさった新感覚なドーナツです。表面にはカスタードシュガーをまぶし、ひとくち食べるとカスタードの豊かな風味を感じる一品。

食べてみると、名店のシュークリームを思わせるカスタードの豊かな風味が印象的。食感のおもしろさに味の奥行きが加わります。「人類の食への探求心はここまできたのか……。」と、思わずうなってしまうような逸品。

『シャリもぐフルーツフローズン』とは

『シャリもぐフルーツフローズン』は世界のスイーツからヒントを得て生まれたフローズンドリンク。これからの季節にぴったりなフルーツ味の氷のシャリシャリ食感と、果肉やフルーツゼリーをミックスした具材の大きさにこだわったことでもぐもぐとした満足感を楽しめる商品。

「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」を食べてみた

「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」は、香港の定番デザートであるヨンジーガムロをヒントに開発したドリンク。

具材に使用したパールタピオカやマンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーのもぐもぐ食感と、マンゴー味の氷のシャリシャリ食感に、隠し味でココナッツミルクを加えました。マンゴーのまったりとした甘さと、グレープフルーツのさっぱりとした酸味を感じられる味わいに。

飲んでみると、”ドリンク”というよりは、食べ応えのある、もぐもぐ食べるドリンクといった印象。暑い時期に冷たいもの・甘いものを飲みたい気分に応えつつ、しっかりお腹も満たせそう。マンゴー好きはドハマりすること間違いなしのデザートドリンクです。

「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」は台湾の定番デザートであるフォンリービンをヒントに開発したドリンクです。具材感のある角切りパイナップルとパインゼリー、ナタデココのもぐもぐ感と、パイン味の氷のシャリシャリ食感で、フルーツの味わいを感じられるすっきりとした味わいに。

こちらは、ナタデココの懐かしい食感を味わえます。パインやゼリーで甘味は強め。ナタデココが加わり、しっかり”もぐもぐ感”を楽しめる一杯に。

『サクぽふん』2種類と『シャリもぐフルーツフローズン』2種類は、4月27日（月）より期間限定発売です。気になる方はぜひ、新食感スイーツを食べにでかけてみては。

製品詳細情報