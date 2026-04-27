4月中旬の週末、多くの人が買い物を楽しむ東京・品川の商業施設。その一角で、携帯を眺めながらうつむく女性の姿を発見。ボリュームのあるパーマが印象的だが、顔を上げると、なんと女優の郄石あかりだった。居合わせた通行人はこう語る。

「ロケ撮影が行われていました。齋藤飛鳥さんが膝上ギリギリまでスリットの入ったスカートをはいて歩いていたので目が釘付けになっていると、鳥の巣のような髪型の女性が近づいてきて、スマホを至近距離で見せていたんです。齋藤さんとは目を合わせようとせず、どこか挙動不審な様子でした。齋藤さんは相手にせず、そのまま歩いて行きましたね。でも、よく見ると相手が郄石さんだったので驚きました。朝ドラの清楚なイメージが強かったので、まったく別人のように感じました」

小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）夫妻の生涯をモデルにしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で、郄石はヒロインの松野トキを好演。お茶の間に広く顔が知れ渡った。この日はある「恋愛映画」の撮影だったという。

「音楽と文学の融合で生まれたラブストーリーをテーマに、2027年公開予定で撮影が進んでいます。朝ドラヒロインとしての評価を受けて、郄石さんのスケジュールは驚くほどのスピードで埋まっています。これから数年はとくにキャスティング合戦になるでしょうね」（芸能記者）

芸能ジャーナリストは、今後の郄石の活躍についてこう語る。

「2014年に芸能活動をスタートさせ、当初はダンスボーカルユニットに所属していた郄石さんですが、2019年に本格的に女優業へと舵を切りました。朝ドラ出演前の代表作といえば、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズです。スタントパフォーマーの伊澤彩織さんとともに本格的なアクションに挑んだ同作は、映画3作・ドラマ1作が制作されるヒットシリーズとなりました。

『ばけばけ』に出演したことで、格もワンランク、ツーランクあがった印象です。今回撮影していた恋愛映画に加え、本格アクション作品のキャスティング候補にも名が挙がっています。演技の幅広さが評価されている証でしょう」

目指せカメレオン女優！