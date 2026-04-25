キンプリ永瀬廉「スーツはDior」結婚式参列ショット公開「貴重」「すごい世界線」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/25】King ＆ Princeの永瀬廉が25日、自身のInstagramを更新。結婚式に参列した際の写真を投稿し、反響を集めている。
【写真】27歳STARTOタレント「貴重」結婚式でのディオールスーツ姿
永瀬は「親友の結婚式へ 素敵な空間そして時間だったな」と結婚式に参列したことを報告。また、ディオール ビューティー フレンド オブ ハウスを務める永瀬は「スーツはDiorさんで選ばせていただきました」と明かし、上品なスーツ姿を公開した。投稿では、新郎新婦と撮影した集合写真のほか自身の自撮りショットも披露している。
この投稿を受け、ファンからは「すごい世界線」「貴重」「見せてくれてありがとう」「スタイルすごい」「スーツ似合ってる！」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳STARTOタレント「貴重」結婚式でのディオールスーツ姿
◆永瀬廉、結婚式参列ショット公開
永瀬は「親友の結婚式へ 素敵な空間そして時間だったな」と結婚式に参列したことを報告。また、ディオール ビューティー フレンド オブ ハウスを務める永瀬は「スーツはDiorさんで選ばせていただきました」と明かし、上品なスーツ姿を公開した。投稿では、新郎新婦と撮影した集合写真のほか自身の自撮りショットも披露している。
◆永瀬廉の投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「すごい世界線」「貴重」「見せてくれてありがとう」「スタイルすごい」「スーツ似合ってる！」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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