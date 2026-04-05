日本一の男子大学生を決める国内最大級のキャンパスコンテスト「CAMPUS BOYS 2026」（主催・Themiss）の授賞式が、2026年3月27日に都内で行われました。ファイナリスト6人はタキシード姿で登壇し、ウォーキングを披露。グランプリに輝いたのは、神奈川県出身・専修大学4年生の原田樹さんです。東京バーゲンマニア編集部が撮影した100枚超えの写真を掲載するとともに、授賞式の様子をレポートします。「将来はアカデミー賞...」授賞