28日午後4時27分ごろ、熊本県を震源とする最大震度7の地震が発生した。サンフレッチェ広島は28日、X（旧ツイッター）を更新し、宮崎県で活動中のトップチーム選手・スタッフ全員の無事を報告した。「この度発生した地震により被害に遭われた方々に、心よりお見舞い申し上げます」とし、「宮崎県で活動中のトップチーム選手・スタッフは全員無事です。トレーニングマッチはキックオフ時間が遅延したものの、実施されております