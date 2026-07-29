きのう午後、熊本県で最大震度7を観測する地震が発生しました。この地震の後、熊本県嘉島町の「イオンモール熊本」では爆発が起き、2人が死亡し、1人が心肺停止となっています。現場から中継です。【写真を見る】「イオンモール熊本」での爆発…2階部分崩落で従業員が閉じ込められる2人死亡、1人心肺停止余震続き捜索難航イオンモール熊本です。安全を確保した場所からお伝えします。夜間も懸命な捜索活動が続けられていました