【地震情報 2026年7月29日】(00:18更新)0時15分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.1、最大震度4を熊本県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年7月29日】(00:17更新)0時15分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.1、最大震度4を熊本県で観測しています。この地震による津波の心配はありま