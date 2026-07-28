《顔細くなったよね》《痩せたなぁ》7月27日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に生出演した伊集院光の姿に、視聴者は思わず目を疑った。首まわりはほっそりし、頬は以前よりもこけた印象だったからだ。Xには心配の声が相次いだ。実は、この激やせが話題になる前から、伊集院はさまざまな試練に直面していた。「7月20日深夜放送の『月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力』（TBSラジオほか）では、腰痛の悪化を告白しました。腰に負担