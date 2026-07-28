Xのロゴとイーロン・マスク氏（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】SNSのX（旧ツイッター）は27日、金融サービス「Xマネー」の提供を米国の18歳以上の有料会員向けに始めたと発表した。預金の複利効果も含めた利回りは最大年6％と、貯蓄口座の全米平均の「10倍以上」とアピール。アプリ上で決済や利用者同士の無料送金ができる。今後、米国以外の国・地域に展開するかどうかは明らかにしていない。Xを率いる実業家イーロン