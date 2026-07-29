新卒で入った会社が法律も倫理観も無視した無法地帯だったら最悪だ。投稿を寄せた千葉県の30代女性（事務・管理）が新卒で就職した呉服屋は、着物の強制購入から始まり、サービス残業や休日出勤の強要は当たり前。さらには店長が朝礼で「なんでお前らは休みの日に休むんだ」と無茶苦茶な叱責を飛ばしてくる会社だった。「一度、疲労しすぎて（イベントの）設営日が休みの日に朝起きられませんでした。すると同僚の先輩から、『今日