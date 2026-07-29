きょう29日（水）は北陸や北日本で雨が降り、所により雷雨や激しい雨が降るでしょう。東日本の太平洋側ではよく晴れて、関東でもまた猛暑になりそうです。■北陸や北日本で雷雨のおそれ北陸や北日本は、西から近づく低気圧や高気圧周辺の湿った風の影響で雨が降るでしょう。北陸の雨は昼過ぎに止む予想ですが、東北は午後も広く雨が降り、雷を伴い激しく降る所がありそうです。北海道は太平洋側では朝から雨の降る所があり、午後は