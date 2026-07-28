お笑いコンビ「NON STYLE井上裕介（46）が27日配信ABEMA「今日、好きになりました。夏休み編2026」に出演。ゲストだった大人気女優のプライベートでの一面について明かす場面があった。この日のゲストは女優の橋本環奈。スタジオでのオープニングトークで井上は「全然、関係ない話やけどさ…」と切り出しながら橋本に向かって「めちゃくちゃいい人なの」とベタ褒めした。そして渋谷で偶然遭遇したエピソードを語り始めた。