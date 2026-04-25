猫が『頭突き』をするときの理由とは？

1.大好きの気持ちを伝えている

猫があなたにコツンと頭を押しつけてくる行動は、愛情表現のひとつです。

理由は、猫が安心できる相手にだけ見せる行動だから。警戒心の強い動物である猫にとって、自分から距離を詰めるのは信頼の証といえます。

たとえば、ソファでくつろいでいるときに顔や腕に「ぐいっ」と頭を押し当ててくることはあります。

猫にとって無言でも「あなたが好き」「一緒にいたい」という気持ちがしっかり伝わる、猫なりのコミュニケーションなのです。

2.においをつけて「自分のもの」にしている

頭突きにはマーキングの意味も含まれています。猫の顔まわりにはフェロモンを出す分泌腺があり、こすりつけることで自分のにおいを残します。

よくあるのが、帰宅したときに足元にすり寄ってきて、そのまま頭突きしてくる行動です。

「おかえり」という意味だけでなく、「この人は自分の大切な存在」と確認しようとしています。

家具や壁にも同じようにスリスリすることがありますが、同じように安心できるものに囲まれたいという本能が働いているのです。

頭突きをする行動は、猫にとってテリトリーの中でも「特別な存在」という意味があります。

3.かまってほしい・甘えたい要求のアピール

猫はとても賢く、行動で要求を伝えることが得意です。頭突きもそのひとつで、「なでてほしい」「遊んでほしい」といったサインである場合があります。

たとえば、パソコン作業中に急に顔の前に入り込んできて頭を押しつけてくることはありませんか？これは「次は私の番だよ」とアピールしている状態です。

とくに、しっぽを立てながら軽く何度も頭突きしてくる場合は、甘えたい気持ちが高まっています。なんとか気を引きたいと思っている可愛らしい行動です。

猫が頭突きしてきたときの上手な応え方

猫の頭突きには、やさしいリアクションで応えてあげることが大切です。

まずは同じように優しく触れ返すこと。頭や頬のあたりをゆっくり撫でてあげると、猫は安心し満足感を得られます。

ポイントは「やりすぎない」ことです。猫は気分屋なので、満足すると自分から離れていきます。そのタイミングを尊重するのが信頼関係を深めるコツです。

また、作業中などで手が離せない場合は、軽く声をかけてあげましょう。「あとでね」と優しく伝えることで、猫は無視されたとは感じにくくなります。

逆に強く押し返したり、しつこく触り続けるとストレスになることもあるため、猫のペースに合わせることが、心地よい関係づくりにつながります。

まとめ

猫が見せる「頭突き」は、ただのかわいい仕草ではなく、信頼や愛情、そしてちょっとしたお願いまで込められた大切なコミュニケーションです。

コツンと当ててくるその行動には、「あなたが好き」「安心しているよ」という気持ちがしっかり詰まっています。

さらに、かまってほしいタイミングを教えてくれているので、見逃さずにやさしく応えてあげたいですね。

ほんの一瞬のやりとりでも、そこに気持ちが通い合うことで、猫との関係はぐっと深まります。